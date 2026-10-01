Пять проектов из Липецкой области получили гранты «Росмолодёжи» на сумму 3,1 млн рублей

Подведены итоги конкурса «Росмолодёжь.Гранты», который прошёл в рамках регионального форума добровольцев. Пять проектов молодых липчан получили поддержку на общую сумму 3,1 млн рублей. Все инициативы будут реализованы при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Благодаря идеям ребят в регионе появится подкаст-студия «Выше крыши». Подростки, в том числе оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, будут учиться создавать контент и справляться с тревожностью. Проект «Предпринимательству – да!» поможет школьникам развивать бизнес-компетенции и повышать уровень финансовой грамотности. «Медиа добрых дел» подготовит волонтёров по фото, видео и дизайну для общественных организаций. В Добровском округе появится маршрут «школа – экспедиция – музей» для молодёжи с настоящей археологической экспедицией. А в Тербунском округе будет создан волонтёрский центр для проведения добровольческих акций с вовлечением детей из интерната.

«Интересные и нужные инициативы. Поздравляю ребят – они большие молодцы. Поддержка молодёжных проектов – это инвестиция в будущее региона. Желаю успехов и, главное, не останавливаться на достигнутом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.