Пять проектов Липецкой области победили на Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT.2023», который проходил в Новосибирске. Всего в финале приняли участие 46 проектов из 24 субъектов РФ. Каждый проект был презентован Экспертному Совету на площадке форума «ПРОФ-IT».

По итогам конкурса Липецкая область стала призёром в пяти номинациях. Подготовленные управлением цифрового развития проекты «Система управления региональными проектами и программами» (номинация «Государственное и муниципальное управление: ситуационные центры и центры принятия решения») и «Предоставление земельных участков для бизнеса» (номинация «Поддержка предпринимательства») заняли первое место.

Подать заявление о предоставлении земельного участка через Госуслуги, не выходя из офиса, получать информацию об этапах оказания услуги и подписать договор аренды в мобильном приложении «Госключ» стало возможным в результате интеграции системы РИС УИЛО с федеральными сервисами. Автоматизация внутренних процессов рассмотрения обращений на оказание услуг позволило сократить время получения земельного участка с 30 до 14 дней. Реестр государственного имущества, формирование и отправка счетов и квитанций арендатору, квитирование начислений, информирование арендаторов через sms и email оповещения – это далеко не полный перечень реализованных возможностей информационной системы.

Кроме того, в номинации «Образование» второе место получил проект «Система мониторинга школьного питания». Проект по оценке качества питания был запущен в 2020 году в школах Липецка. В 2021 году к нему присоединились все школы региона, из них семь частных образовательных организаций и девять школ-интернатов. QR-код размещают на плакатах в школьных столовых. Его нужно отсканировать, открыть в браузере специальную форму и проголосовать. Если обед пришелся не по вкусу, нужно рассказать, что именно не так. Все ответы и пожелания юных учеников мониторятся ежемесячно. Школьное меню совершенствуется с учетом пожеланий учащихся и их родителей. Большинство школьников Липецкой области довольны качеством питания в столовой.

Также победителями конкурса стали два проекта управления социальной политики Липецкой области: «Интеллектуальная система управления при оказании услуг в социальной сфере» – второе место в номинации «Государственное и муниципальное управление: организация деятельности органов власти» и «Патронаж» – третье место в номинации «Социальная поддержка». Цифровую платформу регион разработал совместно с Институтом демографической политики имени Д.И. Менделеева. Ее применяют с начала частичной мобилизации. Благодаря электронному помощнику социальные кураторы смогли оперативно решить огромное количество вопросов. К платформе «Патронаж» в регионе подключились беременные женщины, многодетные семьи и старшее поколение.

«Липецкая область – один из лидеров цифровой трансформации. Проекты Липецкой области получают высокую оценку экспертного сообщества и рекомендуются Минцифры России для внедрения в других регионах. Целью проводимой политики цифровой трансформации является вывод экономики, социальной сферы и государственного управления региона на уровень, где абсолютное большинство процессов автоматизировано и цифровые технологии доступны для населения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.