Пять районов Липецкой области приступили к уборке урожая

По состоянию на 15 июля 2020 года зерновые и зернобобовые убирают в пяти районах из 18. Об этом сообщил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Первыми к обмолоту озимой пшеницы приступили хозяйства Добринского района. Ими уже собрано 16,5 тысяч тонн с 3,5 тысяч гектаров. Также страда началась в Грязинском, Усманском, Хлевенском и Липецком районах. Аграрии убирают озимую пшеницу, ячмень и горох. На данный момент собрано почти 32 тысячи тонн. Средняя урожайность – 45,5 ц/га.

«Погода заставила аграриев и нас поволноваться, – прокомментировал начало уборочных работ Олег Долгих. – Но в целом мы ожидаем урожай, близкий к уровню прошлого года. Наши аграрии научились выращивать хороший урожай в любых погодных условиях».

Всего в регионе предстоит убрать почти 800 тысяч гектаров озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур.