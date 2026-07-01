Пять семей из Липецкой области поборются за 5 миллионов в финале «Это у нас семейное»

Дятчины и Емельяновы, Комаровы и Пушилины, Овчинниковы с Михайловыми, а также Сундеевы и Минаковы – эти пять семей представят Липецкую область в финале всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего 36 человек – от пятилетних малышей до убелённых сединой старших поколений – с 5 по 8 июля встретятся на площадке Мастерской управления «Сенеж» с 330 семейными командами из 85 регионов России. Участников ждут не только испытания на эрудицию и сплочённость, но и главная награда – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Имена победителей объявят 8 июля, в День семьи, любви и верности, на торжественной церемонии в Зелёном театре ВДНХ. Все финалисты, независимо от результата, отправятся в семейные путешествия по стране.

Финал стал кульминацией масштабного отбора, который длился с ноября 2025 по май 2026 года. Семьи проходили дистанционные этапы, выполняли творческие и интеллектуальные задания, а затем соревновались в окружных полуфиналах, где участвовали более 1500 команд из 86 регионов России и две семьи из Казахстана. В финал вышли 300 победителей полуфиналов и ещё 30 семей, которые отличились в дополнительных онлайн-заданиях. Липецкая область на втором сезоне конкурса представили 1532 семьи, 5537 человек . Пятеро из них теперь в числе лучших.

«Подобные конкурсы — это отличная возможность для липчан укрепить семейные узы, проявить свои таланты и побороться за значимые награды. Уверен, что наши семьи достойно представят регион и покажут свою сплоченность и творческий потенциал», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

5 июля состоится торжественное открытие, посвящённое Году единства народов России. Грандиозный парад-шествие, хоровод в национальных костюмах и фестиваль «Гастрономическая Россия» с блюдами разных народов.

6–7 июля пройдут основные конкурсные дни. Семьям предстоит решать задачи на смекалку, эрудицию и, главное, на умение слышать друг друга, договариваться и действовать как единый механизм – от детей до бабушек и дедушек.

8 июля – заседание Наблюдательного совета и церемония награждения. 60 семей-победителей получат сертификаты, которые можно потратить на покупку дома, квартиры или погашение ипотеки.

«Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общие увлечения и знакомились с историей своего рода. Финал – это большой тёплый праздник. Здесь и профессиональные династии – педагоги, железнодорожники, врачи, военные; и многодетные семьи, где воспитывают больше 30 детей; и пары, хранящие верность друг другу более полувека. У каждой семьи своя история, но всех объединяет одно – они пример того, как важно держаться вместе», – отметил директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.