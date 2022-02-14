Как сообщили в городском департаменте образования Липецка, на понедельник, 14 февраля, пять школ областного центра — №16, 20, 29, 30 и 60 — временно переведены на дистанционное обучение. Кроме того, по эпидемиологическим показаниям закрыто 110 классов 18 школ. Все ученики осваивают образовательную программу, получают консультации учителей, выполняют домашние задания. Ещё три школы — №2, 28 и 45 находятся на плановых каникулах.

Всего в Липецке болеют 6387 школьников, или 10,7% от общего числа учеников. На больничном находятся и 10% педагогов – 302 человека.

Напомним, что дистанционное обучение – временная мера, которая по распоряжению главного санитарного врача региона вводится в коллективах, где число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.

Стоит отметить, что родители, которые опасаются за здоровье своего ребёнка, имеют право перевести его на дистанционное обучение. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школу.

В департаменте образования обращают внимание родителей, что при первых признаках заболевания ребенка не стоит вести на занятия, необходимо проконсультироваться с врачом.