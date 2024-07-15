Подведены итоги областного конкурса на получение грантов в форме субсидий общеобразовательным организациям на реализацию инициативных проектов в рамках школьного инициативного бюджетирования, направленных на развитие школьной инфраструктуры. Победителями стали пять организаций: школа №1 имени М.М. Пришвина Ельца, школа в селе Тербуны, школа в селе Сырское, а также липецкие школы №29 и №68.

В елецкой школе реализуют проект детского досугово-образовательного центра «Новаториум». Школьников будут учить создавать инновационные проекты по финансовой грамотности и предпринимательству. Липецкая школа №68 также собирается открыть лабораторию финансовой грамотности, а школа №29 сосредоточится на развитии школьного ученического самоуправления и обновлении центра детских инициатив. В школе села Сырское планируют обновить библиотеку, чтобы привлечь детей к чтению. А в тербунской школе хотят модернизовать входную группу, что будет способствовать финансовому просвещению.

«Обновленные школьные пространства будут вдохновлять учеников на новые достижения. Надеюсь, многие организации, причем не только сферы образования, активно включатся в работу по инициативному бюджетированию и поиску способов привлечения средств на развитие и совершенствование своей деятельности», – высказал мнение губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.