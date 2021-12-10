Сегодня на 5 сессии облсовета депутаты одобрили кандидатуры на присвоение почётного знака «Доброволец Липецкой области». Эту награду вручают для морального поощрения волонтеров, которые работают на территории региона.

Почётный знак «Доброволец Липецкой области» был утвержден в 2010 году. За последние 10 лет такой наградой удостоено 55 жителей области. В этом году принято решение вручить почетный знак «Доброволец Липецкой области» следующим кандидатам:

Татьяне Антиповой – директору «Лебедянского технологического лицея»;

Юлии Божановой – заместителю директора филиала по воспитательной работе Елецкого техникума железнодорожного транспорта;

Екатерине Кокоткиной – начальнику отдела организационной деятельности и связей с общественностью администрации Краснинского района Липецкой области;

Татьяне Пилюзиной – педагогу – психологу «Липецкого медицинского колледжа»;

Марии Трухачевой – инженеру-конструктору группы строительных конструкций конструкторского отдела Ремонтного управления «Новолипецкого металлургического комбината».