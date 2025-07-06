Пятьдесят счастливых лет

50 лет назад родилась семья Турецких. Константин Александрович и Людмила Викторовна сумели пронести через годы и сберечь свое нежное чувство друг к другу. Они по-прежнему счастливы.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

В советские годы Добринская танцплощадка, пожалуй, — самое популярное у молодежи место встречи. Здесь юноши и девушки не только весело проводят досуг, но (и это самое главное) знакомятся для серьезных отношений.

Вот и наши герои нашли свою судьбу на танцплощадке. 1973 год. Людмиле всего 17 лет, она вот-вот должна окончить десятилетку. Константин на пять лет старше, работает на недавно пущенном в строй элеваторе и уже задумывается о семейной жизни.

В тот летний вечер он приглашал на все медленные танцы только ее. А потом вызвался проводить девушку до дома.

— Мы шли рядом, а я думала, что вряд ли парень пойдет провожать меня во второй раз, — вспоминает Людмила Викторовна свое первое свидание. — Скорее всего не захочет, ведь я жила в Терпигорево, а это не ближний свет.

50 лет назад родилась семья Турецких. Константин Александрович и Людмила Викторовна сумели пронести через годы и сберечь свое нежное чувство друг к другу. Они по-прежнему счастливы.

Но на следующий день Константин уже снова стоял у ее порога, что еще раз доказывает: для влюбленного человека никакие расстояния не помеха. А он и в самом деле влюбился с первого взгляда в симпатичную, веселую девчонку и уже больше не отпускал от себя.

Родители Людмилы сначала были, прямо скажем, не в восторге. Дочке еще предстояло доучиться в школе, потом получить профессию. А тут явно намечается что-то серьезное.

— Мне Костя понравился сразу: спокойный, надежный, рассудительный, да еще и рукодельный, — продолжает Людмила Викторовна. — Как-то поехали с ним кататься на велосипедах, и у меня что-то случилось с колесом. Он быстро, без всяких инструментов устранил поломку. А я подумала: с таким парнем не пропадешь.

Константин терпеливо ждал, пока его невеста получит аттестат, отучится в кооперативном техникуме. Все это время они не разлучались надолго. Если девушка не могла приехать из Липецка домой на выходные, он отправлялся к ней в город.

КОГДА РЯДОМ НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА

Отучившись, Людмила устроилась на работу бухгалтером в Добринское райпо. А 7 июня 1975 года влюбленные сыграли свадьбу. К сожалению, на ней не было самых близких и родных людей: мамы Константина не стало за три года до этого, а рано осиротевшую Людмилу с семи лет воспитывала мачеха.

— Я всегда называла Галину Николаевну Попову (кстати, это моя девичья фамилия) только мамой, — продолжает собеседница. — Фактически ею она для меня и была, окружив своей заботой и любовью. Она меня и замуж выдавала.

Свадьбу играли в доме невесты. Родня с обеих сторон накрыла праздничный стол, пригласили гармониста… Проблемой было найти легковую машину для свадебного кортежа (их тогда в районе можно было по пальцам пересчитать). Выручил коллега Константина с элеватора, имевший личные «Жигули».

После свадьбы молодожены стали жить в квартире Константина вместе с его отцом. А через год папа Людмилы предложил молодым поставить новый дом и обещал во всем свою помощь.

Строиться решили в Терпигорево своими силами. И через пять лет уже справили новоселье.

Людмила Викторовна говорит, что неудобств в связи с расстоянием, разделявшим их деревню и Добринку, никогда не испытывали. Через руки Константина по мере улучшения семейного благосостояния прошла вся техника: от мотоцикла «Восход» до автомобиля «Нива Шевроле». Так что пешком она на работу не ходила.

Зато жизнь на этой отдаленной улице райцентра более комфортна для любителей природы, тишины и простора. Есть здесь и идеальные условия для разведения скота. Супруги Турецких тоже много лет держали большое подворье (быков и поросят). Сейчас уже в этом нет необходимости. Дочери Ирина и Нина выросли, живут самостоятельно.

— Муж оказался еще и очень хорошим отцом, — продолжает Людмила Викторовна. — Он всегда трепетно относился к детям. Когда они обзавелись своими семьями, одной помогал строить дом, другой — отделывать квартиру в липецкой новостройке.

Мастеровой мужчина в доме — большая удача для любой женщины. Наша собеседница призналась, что никогда не вникала в мужские дела, образно говоря, даже не знает, как лампочку вкручивают, не говоря уже о более серьезных бытовых вопросах. Довольна, что зятья попались такие же трудолюбивые, как супруг. Сейчас, когда глава семьи приболел, и Владимир, и Александр приезжают к ним помочь по хозяйству.

Тот счастливый момент, когда приехали в гости все дети и внуки.

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ЖЕНЩИНА

Несмотря на не схожие характеры Константина и Людмилы, в их семье всегда царят мир и лад.

— Костя очень уступчивый и немногословный человек, — делится собеседница. — Даже если что-то ему не очень нравится, никогда не стремится настоять на своем. Для него важнее мир и спокойствие в доме. И так было всегда.

На вопрос о самых радостных моментах семейной жизни Людмила ответила так:

— Вся жизнь с Константином — для меня это радость. Я благодарна судьбе, что рядом со мной мужчина, на которого всегда можно положиться. К тому же он ведет трезвый образ жизни, много лет назад бросил курить. О чем еще можно мечтать любой женщине?

— Неужели вы никогда не ссоритесь?

— Конечно, в нашей семье тоже бывают споры и недопонимание. Но мы не опускаемся до обидных слов и оскорблений, не играем в многочасовую «молчанку». А умение первым сделать шаг к примирению, по-моему, тоже настоящий мужской поступок.

Недавно супруги Турецких отметили золотую свадьбу. Дети устроили для них большой семейный праздник. Свои поздравления и подарок юбилярам передали и работники Добринского отдела загс и архива, что стало приятным сюрпризом.

— Мы всегда отмечаем круглые даты семейной жизни. На 15-летие свадьбы повенчались в храме с. Павловка. А 45-летнюю годовщину, вообще, отметили с размахом.

Супруги Турецких не только в чувствах отличаются постоянством. За всю жизнь оба не так часто меняли работу, только по необходимости. Людмила Викторовна 19 лет отработала в райпо, потом еще 20 — в налоговой инспекции. Константин Александрович после учебы в Ленинграде был в районе единственным в своей области специалистом — механиком по обслуживанию лифтов. В его трудовой книжке только два места работы: элеватор и РЭС.

Уйдя на заслуженный отдых, супруги ведут размеренный образ жизни. Людмила Викторовна на досуге увлекается вышивкой картин, любит побаловать мужа любимыми блюдами. Зимой вместе выходят на расчистку снега. Для обоих это, скорее, не труд, а легкая разминка, которая придает бодрости и сил.

Пожелаем этой чете, сумевшей сохранить любовь на долгие годы, еще много-много таких же счастливых лет!