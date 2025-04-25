Пятеро липчан-волонтеров примут участие в параде Победы 2025 года в Москве

Пятеро липчан — участников всероссийского движения «Волонтёры Победы» — представят Липецкую область 9 мая в Москве на параде Победы на Красной площади. В столицу отправятся послы Победы Артём Косолапов, Виктория Колосова, Анастасия Корякина и Диана Черникова, а также волонтёр из Долгоруковского района Николай Бармаков.

Ребята прошли специальный отбор. Они будут сопровождать ветеранов, участвовать в памятных акциях, помогать в организации мероприятий и делиться своей энергией, знаниями и патриотизмом.

«Очень хорошо, что в Липецкой области движение «Волонтёры Победы» довольно сильное. Эти молодые ребята искренне верят, что героизм — это не только про прошлое, но и про настоящее. Их участие в параде Победы — символ живой связи поколений и подтверждение того, что у нашей страны есть достойное будущее», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.