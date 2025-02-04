Завершился капитальный ремонт гимназии №1 имени Н.И. Борцова в Лебедяни. Он был первым за полувековую историю учреждения и обошелся областному бюджету почти в 60 млн рублей. В школе заменили кровлю, электрику, отопление, окна, двери. Преобразился пищеблок, в котором сделали современную вентиляцию, а также столовая, в которой часто было очень холодно из-за неисправных батарей и протекающей крыши.

Современный вид приобрели учебные классы, кабинет логопеда, библиотека, рекреации, а также такие объединения, созданные на базе школы, как Точка роста, Код будущего, Яндекс.Лицей, IT-bit, Центр «Цифровая образовательная среда». В день открытия после ремонта гимназию посетила вице-губернатор Липецкой области Юлия Котлярова. Она пожелала детям успехов в учебе и прошла по обновленному образовательному учреждению, оценив масштаб работ.

«Школа должна быть не просто местом учебы, но и центром дополнительной занятости детей, причем таким, чтобы сюда хотелось приходить и проводить время. У лебедянской гимназии богатая история, у ее учеников много достижений. Надеюсь, обновление учреждение способствует новому импульсу в образовании и воспитании подрастающего поколения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.