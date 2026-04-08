Пятиклассница Варвара освоила обрезку сада

Пятиклассница Талицкой школы со знанием дела вырезает ненужные сучья. Места спилов потом они с мамой Анной тоже закрасят.

Пока весна неспешно вступает в свои права и снег между рядами стволов деревьев в садах кое-где ещё лежит, садоводы-любители проводят обрезку.

Так и Анна Анатольевна Попова из Талицкого Чамлыка с дочкой-пятиклассницей Варварой решили привести в порядок свой сад.

— Сливы, вишни и яблони с грушами мы не обрезали два года, — рассказывает Анна, — теперь деревья сильно заросли, особенно сливы: их ветви сплелись в густой узор. Мы с Варварой взялись за дело. Ей это нравится. Она с живым интересом переняла основы садоводства от отца Дениса, к сожалению, ныне покойного…

И сейчас, как видим, забота о саде легла на плечи женской половины. Однако они не унывают, особенно Варвара. После уроков девочка приходила и искала в Интернете информацию о том, какие побеги нужно вырезать, а какие оставить, чтобы деревья лучше плодоносили. Варя, разглядывая схемы обрезки, запоминала, как отличить больные побеги от здоровых. Вечером, когда мама приходила с работы, они шли в сад, вооружившись электропилой, секаторами и добрым настроем.

— Я слежу за Варварой, конечно, — говорит мама, — но и доверяю ей самостоятельно проводить «операции». В сельской местности такой навык никогда не помешает, тем более дочка этим увлечена, всё делает ответственно, с душой. Она ловко орудует инструментом. Сейчас дочь утверждает, что хочет стать не агрономом-садоводом, а доктором, но время покажет.

Варвара Попова: «Уж отличить сухие сучья от хороших я могу сразу. Помогаю саду стать чище и здоровее».

Вообще, по словам Анны, они с мужем с этим садом намучились. Столько раз терпеливо начинали разводить яблони и груши. Сливы и вишни росли, а они, как только дорастали до определённого размера, начинали погибать. По 2-3 яблока или грушки хозяева только и успевали на них увидеть. Видно, много влаги глубже в земле было, корни подгнивать начинали. И, когда в 2011-м году мост на Битюге сорвало, его восстановили и сделали обводной канал к речке Фоновке, вновь посаженные деревья Поповых стали расти и плодоносить.

— Мечтаем небывалый урожай увидеть в нынешнем году, — смеются мама и дочка. — Мы ж с такой душой проводим обрезку, даря саду вторую жизнь.

Пусть так и будет!