Пятилетняя липчанка победила во всероссийском конкурсе фото-видеоработ по ПДД

Воспитанница детского сада «Солнышко» из райцентра Измалково Злата Говорова активно пропагандирует дорожную безопасность.

Конкурс фото-видео работ «Дорожная грамматика летних дорог детства» организован всероссийским Благотворительным фондом поддержки детей, пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной. Пятилетняя Злата Говорова относится к числу самых юных участниц мероприятия.

Девочка вместе со своей старшей сестрой Вероникой подготовили видеосюжет, призывающий пешеходов вести себя в соответствии с Правилами дорожного движения на пешеходных переходах. Воспитанница измалковского детского сада «Солнышко» очень эмоционально рассказывала о том, почему следует законопослушно вести себя на дороге.

Свой видеосюжет, подготовленный в канун летних каникул измалковцы отправили на всероссийский конкурс и вот из столицы в адрес Златы поступил диплом первой степени. Организаторы мероприятия поздравили юную подвижницу дорожной безопасности с заслуженным успехом и пожелали ей дальнейших творческих удач.

В том, что девочка интересуется дорожными проблемами есть и заслуга ее старшей сестры, активной участницы юидовского движения в районе. Стоит также отметить, что измалковская команда ЮИД одна из сильнейших в регионе, постоянно занимает призовые места в областных профильных соревнованиях.