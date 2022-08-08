Читайте нас в

Во II квартале 2022 года в банковской системе Липецкой области выявлена 41 банкнота Банка России, имеющая признаки подделки. Среди них — 24 фальшивых пятитысячных банкнот, 9 тысячерублевых, 7 подделок номиналом 2000 рублей и 1 — 500 рублей.

Кроме того, была обнаружена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

«Проверить подлинность наличных денег можно по специальным признакам — таким как водяные знаки и защитная нить с номиналом банкноты. Полный список признаков можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России», — поясняет эксперт липецкого отделения Банка России Мария Горяинова.