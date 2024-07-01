Школьник из Липецка Илья Федосенко стал серебряным призёром Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Веб-технологии» среди юниоров.

Илье Федосенко 15 лет. Он всего два года занимается в Центре цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области, но уже достиг значительных успехов на федеральном уровне. Ранее Илья становился победителем Всероссийского хакатона по информационным технологиям «TASKILLS», Всероссийского научно-технического хакатона по программированию «Minin Сode» в Нижнем Новгороде и абсолютным чемпионом смены «Искусства кода» в ВДЦ «Океан» во Владивостоке.

На этот раз юный айтишник продемонстрировал профессиональные навыки в дизайне и вёрстке Интернет-страниц, клиентском и серверном программировании. Задания были связаны с Годом семьи в России, космонавтикой и Калужской областью – регионом, принимающим чемпионат. Заключительный модуль включал 22 задачи по разным технологиям, языкам программирования и прочему. Подготовил юного липецкого профессионала педагог Центра «IT-куб» по компетенции «Веб-технологии», призёр Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» Александр Булохов.

«У хорошего наставника – достойный приемник. Молодцы оба, отличная получилась команда, результативная. Все говорит о том, что липецкий «IT-куб» успешно справляется с поставленными перед ним задачами по подготовке профессионалов в сфере цифровизации», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.