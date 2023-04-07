Пятый Липецкий полумарафон — этап Всероссийского полумарафона Забег.рф — пройдет в областном центре 4 июня. Его трассы пройдут по центральным улицам города. Для участников приготовили семь дистанций на выбор. Участникам предложат шесть дистанций — 500 м, 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, и 42,2 километра (перенос марафона с осени 2022 года). Регистрация доступна по ссылке.

«В Липецк на полумарафон и марафон приезжали олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогали в организации. В регионе развивается спорт. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Будем и дальше поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей. Я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком полумарафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее», — отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Ведущим полумарафона будет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Участников ждут яркая шоу-программа, эксклюзивные футболки и медали, подарки и призы, несколько точек с питанием и водой на трассе.