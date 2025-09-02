Пятый в Липецкой области кластер по программе «Профессионалитет» создан в ЕГУ имени И. Бунина

Образовательно-производственный кластер «АгроХимБиоТех» создан на базе Елецкого государственного университета имени И. Бунина. Его главная задача – подготовка высококвалифицированных кадров для АПК региона в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нового нацпроекта «Молодежь и дети». Кластер будет готовить химиков, техников, технологов, агрономов и механиков.

Министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов, посетивший площадки нового кластера, высоко оценил его возможности. Он отметил, что будущие техники и механики получат практические навыки для работы с тракторами, почвообрабатывающими, посевными, уборочными и другими агрегатами, которые используются в сельском хозяйстве, научатся диагностировать поломки и ремонтировать технику. «Эти навыки важны в условиях импортозамещения, цифровизации АПК и нехватки квалифицированных механиков», — считает Дмитрий Демихов.

Учебные пространства кластера оснащены самым современным оборудованием. Здесь созданы шесть специализированных зон, где студенты смогут контролировать процесс развития растений при помощи цифрового оборудования, управлять автоматизированными процессами обеспечения качества пищевой продукции и проводить сложные лабораторные анализы. Из уникального оборудования — аппарат для удаления коррозии, установка для напыления металлов и виртуальный учебный комплекс «Производство творога и сыра» — анимированная 3D модель-симулятор производственной линии, отмечают в минобразования региона.

«“Профессионалитет” — это одна из важнейших инициатив, которая позволяет в короткие сроки готовить кадры для реального сектора экономики. Мы создаём в регионе условия, в которых молодежь может получить образование и востребованную профессию, не уезжая из области. Это инвестиции в наше будущее», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В создании учебно-производственного комплекса также примут участие Задонский политехнический техникум им. дважды Героя Советского Союза Михаила Тихоновича Степанищева и Усманский промышленно-технологический колледж. Ключевой особенностью обучения станет погружение студентов в реальные рабочие условия на предприятиях-партнерах проекта.