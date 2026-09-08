Пётр Зимин и его Любовь

Любовь Петровна и Пётр Павлович Зимины из Георгиевки Березнеговатского теротдела 32 года вместе, воспитали троих сыновей. Совместно супруги трудятся в КХ «Чара».

В селе, где рассвет встречают намного раньше будильника, а день измеряют не часами, а делами, особенно ценятся семьи, в которых умеют и вместе работать, и беречь друг друга. Именно такой союз у Петра Павловича и Любови Петровны ЗИМИНЫХ из Георгиевки Березнеговатского территориального отдела.

Супруги женаты 32 года, вместе трудятся в КХ «Чара». Пётр Павлович — главный ветеринар этого хозяйства, Любовь Петровна — осеменатор и заведующая фермой.

— Мне нравится, что мы в одном месте работаем, — признаётся супруга. — Когда рядом человек, который живёт тем же делом, все проблемы становятся легче. При необходимости муж может подменить меня, если, к примеру, приболела или срочно надо отъехать. Поскольку мой Пётр Павлович в животноводстве знает всё, то разберётся с любой бедой.

Говорит Любовь Петровна не про перекладывание обязанностей, а, наоборот, про надёжное плечо. И дома у Зиминых от этого спокойнее. Ведь тот, кто видит те же заботы, часть тяжести всегда возьмёт на себя. В этом и заключается семейное счастье — в общей дороге, одном труде и уверенности, что они — команда.

Семью Зиминых за достойное воспитание детей и поддержку семейных ценностей награждали в правительстве региона.

Их секрет жизни прост и в то же время невероятно ценен: работать вместе нелегко, но именно это их и сплачивает. Дома всегда есть о чём поговорить: прожитый бок о бок трудовой день сам рождает темы для бесед. Хотя и дома у трудолюбивых Зиминых тоже огромное подворье. Как они сами выразились, более чем у них, мычащих и хрюкающих голов вряд ли кто в округе держал и держит. Такие семьи, как у Петра Павловича и Любови Петровны называют тихой и надёжной опорой села.

Добросовестный труд Зиминых за все эти годы многократно отмечен различными благодарственными письмами и почётными грамотами. По словам их обладателей, запомнилась им самая первая из них. Удивились: значит, работают, принося пользу и другим. В нынешнем году у пары, да и в целом всей семьи Зиминых много поводов для гордости: в июле их пригласили на районное торжество, посвящённое Дню семьи, любви и верности. А теперь ещё одна радость: портрет главы семейства, главного ветеринара КХ «Чара» П.П. Зимина, будет украшать Доску почёта «Лучшие люди Добринского округа». Разве можно не порадоваться за отца и мужа!

Для него быть сельским жителем — это не про адрес, а про отношение к жизни: вставать до рассвета, уважать землю и людей, где проживаешь. И ценности, которые они с Любовью Петровной старались и стараются передать своим трём сыновьям, тоже простые, но крепкие: уважение к старшим, верность слову, умение держать удар и никогда не бросать своих.

И младшие Зимины их совет считают важным в жизни. Профессии выбрали не из лёгких. Роман служил в органах внутренних дел нашего района, потом его приняли на должность инструктора штурмового отделения отряда специального назначения УФСИН России по Липецкой области, был на границе с Украиной. Второй сын Алексей окончил Ростовский университет путей сообщения, в октябре 2022-го был мобилизован. Из-за ранения в боях проходил длительное лечение. Сейчас опять на передовой. А это вновь бессонные ночи для мамы и папы, бесконечные переживания. С другой стороны, они гордятся тем, что воспитали сыновей настоящими мужчинами, которые не прячутся за чужие спины, наоборот, идут туда, где они нужнее.

Сын Алексей — защитник Отечества. Переживание и большая гордость Петра и Любови Зиминых.

С родителями живёт Максим, он окончил Воронежский институт высоких технологий, в настоящее время поддерживает родителей, помогает им вести подсобное хозяйство.

— Учите детей не бояться труда и ответственности, — говорит хозяин дома, — в жизни это им пригодится больше всего.

А совет молодым семьям у них тоже без сложных формул: любите, терпите, разговаривайте друг с другом и не бойтесь вместе трудиться. Ведь семья — это не только про радость, но и про умение быть рядом, когда трудно.