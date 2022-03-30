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Пытавшийся заработать на бирже липчанин потерял 724 тысячи рублей

28 минут назад
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За прошедшие сутки поступило шесть обращений от жителей Липецкой области, ставших жертвами мошенников.

Так, крупной суммы денег лишился 64-летний липчанин. Мужчина в Интернете увидел сайт с возможностью быстрого заработка. Подробности он уточнил у псевдоспециалистов, которые вышли с ним на связь. Потерпевший решил попробовать заработать и зарегистрировался на игровой площадке. В течение 6 месяцев он переводил на указанные счета более 724 тыс. рублей. Когда мужчина так и не дождался ожидаемых дивидендов, он обратился в полицию.

В свою очередь, 37-летний житель областного центра решил организовать себе «отдых». Для этого он нашел сайт с объявлениями об интим-услугах. Липчанин позвонил по номеру и договорился с неизвестной девушкой о встрече. Однако, чтобы она состоялась, нужно было внести предоплату. Мужчина без раздумий перевел на указанный счет 90 тыс. рублей. В итоге девушка так и не пришла.

35-летний липчанин пытался забронировать путевку в зарубежный пансионат. За несуществующий тур мужчина отдал 48 тыс. рублей.

47-летней жительнице Грязинского района позвонил неизвестный и заявил, что она выиграла приз в лотерее. Для получения выигрыша жертву попросили уплатить налоги. Когда потерпевшая перевела 63 тыс. рублей, мошенник перестал выходить на связь.

Также в двух случаях жители региона лишились денег при покупке или продаже товаров на торговых площадках.

Так, 29-летний липчанин пытался продать автомобильные шины через сайт объявлений. Мужчине позвонил «покупатель», который во время разговора попросил данные карты. Когда мужчина дал необходимую информацию, ему на телефон пришло уведомление о списании 16 тыс. рублей.

В аналогичной ситуации оказалась 26-летняя ельчанка. Девушка лишилась 6 тыс. рублей при продаже наушников.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

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