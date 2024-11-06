В конце прошлой недели руководитель Липецкой области И.Г. Артамонов побывал в Добринском районе с рабочей поездкой. Он посмотрел, как развивается наш муниципалитет в социально-экономическом плане, а также как исполняются на территории его поручения.

В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ

Первым пунктом визита было посещение микрорайона «Прогресс», где в настоящее время идет строительство 14-ти жилых домов. Глава Добринского района А.Н. Пасынков рассказал губернатору, что 11 из них возводятся по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», а еще 3 по районной программе.

Всего же в муниципалитете в этом году строится 17 новых домов. Готовность жилья в молодом и быстро развивающемся «Прогрессе» разная. На одних домах возведены стены, а в других ведутся работы по монтажу кровли. Подрядчик заверил руководство района и области, что все строительные работы идут в соответствии с графиком и договор он не нарушит.

СТАДИОН — НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ

Следующей точкой визита И.Г. Артамонова стал стадион «Колос» в Добринке. Он был построен в райцентре 60 лет назад и востребован у спортсменов и любителей здорового образа жизни во все времена года.

С просьбой о реконструкции стадиона к Игорю Артамонову обратилось местное футбольное сообщество во время одного из его визитов в Добринский район. По инициативе губернатора на реконструкцию объекта было выделено 110 миллионов рублей из областного бюджета. Теперь здесь появилось футбольное поле с искусственным покрытием, дренажная система, беговые дорожки, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол с резиновым покрытием. На других площадках можно играть в большой теннис и волейбол. По сути — это современнейший стадион, где найдется место для любителей разных видов спорта.

— Местные спортсмены мечтали о преображении стадиона, — подвел итог увиденного Игорь Георгиевич, — теперь их мечта сбылась. Заниматься и проводить соревнования на прекрасном стадионе теперь смогут и взрослые, и дети.

ПРЕОБРАЗИЛАСЬ И ШКОЛА ИСКУССТВ

Как развивается в Добринском районе сфера культуры, Игорь Артамонов увидел на примере школы искусств имени Н.А. Обуховой, «Музея хлеба», а также центральной районной библиотеки.

Школа искусств недавно открыла двери для своих воспитанников после капитального ремонта благодаря нацпроекту «Культура». Обучаются здесь почти 600 человек по различным направлениям. Три года назад проводили здесь косметический ремонт, из бюджета района выделяли деньги. В том же 2021 году по нацпроекту «Культура» на выделенные деньги из 3 бюджетов улучшили материально техническую базу, обновили музыкальные инструменты и оборудование. Библиотечный фонд школы искусств пополнился на 316 единиц учебников и методических пособий.

В ходе посещения районной библиотеки для губернатора была также проведена экскурсия по ее помещениям. Ежегодно в библиотеках района регистрируется более 235 тысяч посещений. И центральная районная, и сельские библиотеки являются своеобразными точками притяжения для селян, где они могут найти необходимую для себя литературу и принять участие в различных акциях и проектах.

С 2017 года в районной библиотеке работает «Музей хлеба», экспозиция которого раскрывает историю и развитие сельскохозяйственного Добринского края, представленную через главный продукт — хлеб.

ИНВЕСТОРЫ — ОСНОВА ЭКОНОМИКИ

О том, как развивается муниципалитет в экономическом плане, руководитель региона увидел на примере ООО «Завод растительных масел и комбикормов «Добринский» и Добринского сахарного завода.

Руководство первого в декабре 2021 года выкупило полуразрушенные помещения бывшего завода СОМ, который не работал более 12 лет, и разместил там свои производственные мощности по производству растительных масел и комбикормов. С 2022 года провели реконструкцию производственного цеха с демонтажом части помещений, реконструировали котельную, построили склад под сырье, закупили и смонтировали 2 линии грануляции комбикормов, линию экструдирования по переработке сельхозкультур. Готовится к запуску цех по производству масла. Руководство завода оказывает финансовую помощь в строительстве детской спортивной площадки в п. Добринка, помощь участникам СВО, финансирует зарплату тренерам школы бокса «Добрыня».

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ

В деревне Благодать Богородицкого сельского поселения И.Г. Артамонов, А.Н. Пасынков и депутат Липецкого областного Совета Г.Н. Крутских в торжественной обстановке вручили ключи от нового жилья семьям Васильевых и Волковых.

Иван Волков и Александр Васильев работают механизаторами в ООО «Гелиос». Новенькие дома по 72 квадратных метра располагаются на улице Речной, которая сейчас активно застраивается. Новоселы получили жилье в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Дома предоставляются по социальному найму работникам предприятий АПК. Жилье комфортное, просторное и уютное. Все необходимые коммуникации подведены в дома, внутри сделан косметический ремонт. Территория благоустроена. Заходи и живи. К слову, новоселы уже обживают свои дома.

— Сегодня в районе многое делается для создания комфортных условий, — подвел итоги своего визита И.Г. Артамонов, — улучшается инфраструктура. Активно реализуется программа, в рамках которой федеральный, областной, местный бюджеты, а также сами предприятия помогают сотрудникам получить свой дом, а это означает, что молодые и востребованные специалисты будут оставаться работать на селе.