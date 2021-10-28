В регионе

Работа детских городков и батутных центров приостанавливается в Липецкой области

4 минуты назад
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Новые меры по борьбе с коронавирусом приняты в Липецкой области. Согласно постановлению, подписанному руководителем региона Игорем Артамоновым, приостанавливается деятельность аттракционов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных подобных объектов, в том числе батутных центров с использованием спортивного, игрового и развлекательного оборудования, расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов).

Также в постановление внесены изменения в соответствии с поручением Президента России. Они касаются графика работы кафе и ресторанов. Ранее предприятиям общепита было разрешено обслуживать посетителей до полуночи. Теперь они будут работать с 6:00 до 23:00.

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