Новые меры по борьбе с коронавирусом приняты в Липецкой области. Согласно постановлению, подписанному руководителем региона Игорем Артамоновым, приостанавливается деятельность аттракционов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных подобных объектов, в том числе батутных центров с использованием спортивного, игрового и развлекательного оборудования, расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов).

Также в постановление внесены изменения в соответствии с поручением Президента России. Они касаются графика работы кафе и ресторанов. Ранее предприятиям общепита было разрешено обслуживать посетителей до полуночи. Теперь они будут работать с 6:00 до 23:00.