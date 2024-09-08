Реалии сегодняшнего дня таковы, что далеко не каждый человек (мужчина или женщина — неважно) может трудоустроиться по месту жительства, даже имея на руках документ о профессиональном образовании. Порой приходится искать работу за десятки километров. Да и район наш сельскохозяйственный — а это значит, что и спрос на профессии в большей степени сельскохозяйственной направленности. Собственно, так было всегда. Самыми востребованными оказывались трактористы, водители, животноводы.

Какова ситуация сегодня на рынке труда? Что предлагает добринцам служба занятости?

Об этом — разговор нашего корреспондента с начальником Добринского отдела ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области» Наталией Наумовой.

— Наталия Николаевна, вашей службе есть что сегодня предложить добринцам?

— У нас довольно обширный банк вакансий. Требуются педагоги, медицинские работники, специалисты финансово-экономической сферы и службы IT, фармацевты. Но больше всего (по численности) ощущается нехватка людей рабочих профессий. Несмотря на то что ежегодно наш филиал Усманского промышленно-технологического колледжа выпускает не один десяток трактористов, району сегодня требуется порядка 30 данных специалистов. Аналогичная проблема и с кадрами водителей грузовых автомобилей, автобусов. Есть спрос на водителей погрузчиков.

— Вы уже сказали, что трактористов готовят здесь, в Добринке. Водителей автомобилей всех категорий — тоже. На этом специализируется не только филиал Усманского колледжа, но и ДОСААФ. А как получить профессию, скажем, токаря, или электрогазосварщика, или того же водителя погрузчика, на который сейчас большой спрос?

— Наша служба готова помочь безработным гражданам в этом. К примеру, в настоящее время проходят курсовую подготовку безработные по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» на базе нашего филиала Усманского ПТК. Мы можем отучить и сварщиков (эти курсы будут организованы в Грязях и Ельце). В Липецке можно получить специальность «Оператор станков с ЧПУ». После 1,5— или 2-месячных курсов есть возможность гарантированно трудоустроиться на Липецкий механический завод, который возмещает найм жилья для желающих переехать в Липецк из Добринского района. Водителя погрузчика готовим в Липецке в течение двух месяцев.

— На каких условиях вы предлагаете безработным обучение?

— Стоимость курсовой подготовки полностью за счет средств службы занятости. Весь период обучения выплачивается пособие по безработице. Если курсы не по месту жительства — частично возмещаем проезд к месту учебы и обратно. Стоимость медицинского осмотра перед направлением на обучение возмещается полностью.

— У наших читателей может возникнуть вопрос: «Я пять лет учился в институте, чтобы работать водителем погрузчика?»

— Отвечу так: «Возможно, вы не ожидали подобного предложения. Но обращаю ваше внимание на то, что у данной вакансии много преимуществ: быстрое трудоустройство, стабильный и достойный заработок, гибкий график, возможность карьерного роста».

— Насколько велика вероятность трудоустроиться после того, как человек отучится?

— Мы предлагаем обучение по тем специальностям, которые реально востребованны на рынке труда. И наши приоритетные работодатели — АО «Добринский сахарный завод», ООО «Добринский элеватор», ООО «Добрыня», ООО «Восход», ООО «Отрада Фармз» — готовы брать на работу людей после курсов. Это во-первых. А во-вторых, мы периодически организуем для наших безработных своеобразные встречи с работодателями. На днях состоится одна из них — под названием «Открытый отбор». Мы уже объявили об этом мероприятии через соцсети и надеемся, что безработные граждане проявят интерес. Ведь участие в нем примет, в том числе, крупный работодатель нашей области — АО «Ай эйч пи апплаенсес».

Непривычное для нас название. Чтобы было понятно — это бывший завод «Индезит». Он приглашает на работу и неквалифицированных рабочих, и специалистов.

— Далековата работа. Завод же практически в Липецке…

— Да. Это так. Но предприятие организует доставку к месту работы и обратно. Сменный график составлен таким образом, что работник успевает восстанавливать свои силы после трудового дня. Да и зарплата там достойная.

— Какая? Работодатель озвучил ее?

— На разных участках разная — в зависимости от сложности, напряженности, квалификации. Но, как было заявлено, самая минимальная — 30 тысяч рублей.

Вообще, хочу особо подчеркнуть, что в последнее время все больше внимания мы уделяем проблеме высоких зарплат. И касается это в том числе женщин. Современные женщины управляют техникой наравне с мужчинами. Они работают электромонтерами, трактористами, сварщиками, операторами котельной, водителями погрузчиков.

Благодаря содействию региона наши женщины могут сейчас обучиться этим высокооплачиваемым профессиям. Достаточно обратиться в Кадровый центр или подать заявление на портале «Работа в России».

Скажете, не женская эта работа? Липчанки, прошедшие бесплатное переобучение на подобные профессии, с этим не согласились бы. А предприятия нашего района уже с нетерпением ждут таких, во всех смыслах прекрасных специалистов.