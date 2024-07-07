Даже сейчас, на восьмом десятке лет, она не производит впечатление старушки. Бодрая, жизнерадостная женщина с аккуратной стрижкой волос цвета каштан, со вкусом одетая. Шляпка от палящего летнего солнца, небольшая дамская сумочка.

Такой увидела я Людмилу Алексеевну Рыбаеву, ставшую героиней моего сегодняшнего рассказа.

Родом с Украины

Родилась и выросла Людмила на Луганщине.

— Я жила с отчимом, мамой и их общими детьми: сестрой и братом, — вспоминает она. — Отчим был хорошим человеком, ко мне относился по-доброму, как к родной. Именно он настаивал, чтобы я стала врачом.

Девушка послушала отца. После окончания школы отвезла документы в мединститут. Но не поступила: нужного количества баллов не набрала.

Однако не в характере Людмилы было унывать, вешать нос. Не поступила — не беда. Нашла себе работу на местной нефтебазе.

Здесь бойкую девчонку приметили, направили в Киев на четырехмесячные курсы, откуда она вернулась уже лаборантом.

Три года промчались как один миг. Девушка и дальше продолжала бы работать здесь, но вмешалась тетка из Гомеля: стала звать ее к себе жить.

— Ты посмотри, какая у нас фабрика знатная, — соблазняла она племянницу. — Девчата в красивых халатиках работают, в чистоте, зимой — в тепле. Не то что на твоей нефтебазе — бензином вся провоняла…

И уговорила-таки. Собрала нехитрые свои пожитки Людмила — и прикатила к тетушке.

Швейная фабрика ей очень понравилась. Действительно, предприятие ни в какое сравнение не шло с той нефтебазой, где начинала свою трудовую биографию выпускница школы.

Людмиле нравилось всё: светлые, с огромными окнами цеха, монотонный шум работающих швейных машинок, разноцветные тюки ткани, даже строгий распорядок на фабрике… Она с головой погрузилась в дела, быстро освоила навыки швеи.

Часть небольшого дружного коллектива фабрики. «Как приятно видеть мне дорогие сердцу, ставшие родными лица», — говорит Людмила Алексеевна Рыбаева (сама она на заднем плане в салатовой кофточке). 2007 год.

Примерив к себе статус гомельской дивчины и даже став почти ею, Люда тем не менее не забывала свой родной городок Ровеньки. Наведывалась к родителям, большие праздники отмечала в прежних компаниях. Вот и мужа своего встретила в одной из таких компаний.

Так родилась семья

Владислав был приезжий. Не так давно он перебрался сюда, в шахтерский край, из российской глубинки — добринской деревеньки Прудки. Устроился, как и хотел, на шахту.

С Людмилой его свел случай. Молодому парню не хотелось встречать Новый год в кругу возрастных родственников, вот и отвела его в компанию молодых людей одна из знакомых парня. Там он обратил внимание на задорную, симпатичную девчонку, которая — это сразу бросалось в глаза — была заводилой, душой компании.

Сказать, что между молодыми людьми вспыхнули горячие чувства, нельзя. В этом Людмила Алексеевна откровенно признается сейчас.

— Но мы приглянулись друг другу, — уточняет она. — Потому и поженились спустя какое-

то время. Родился сын.

Назад, в Гомель, девушка, не вернулась больше, хотя сожалела, что ей пришлось оставить полюбившееся швейное дело. Молодая семья обосновалась в Ровеньках. Правда, ненадолго. Свекровь Людмилы стала всё настойчивее убеждать их перебраться на постоянное место жительства в Прудки. Здесь она в это время строила новый большой дом.

— Кому жить-то тут? — урезонивала она молодых. — Я одна осталась, а вы там по углам скитаетесь с ребенком.

— Так и перетащила нас в деревню, — вспоминает прошлое Людмила Алексеевна. — Но, как говорится, что Бог ни делает — всё к лучшему. В те годы в Добринке запустили швейную фабрику — туда я и пошла.

И стала фабрика домом родным

С того момента — с августа 1972 года — в трудовой книжке Л.А. Рыбаевой значится лишь единственное место работы — Добринская швейная фабрика.

И, хотя предприятие находилось за несколько километров от Прудков, Людмила не роптала. Пораньше вставала, чтобы ко времени успеть на проходную. Иногда попутно кто-либо подвозил, летом — на велосипеде, а порой и пешком приходилось преодолевать расстояние.

— Поначалу швеей работала, — вспоминает те годы моя собеседница. — Позже меня поставили товароведом. Им и была до 70 лет, пока не ушла на пенсию. Но и не от какой другой работы никогда не отказывалась. Надо было — и убиралкой могла пойти, и сторожилкой («убиралка» и «сторожилка» — это уборщица и сторож — прим. редакции).

— Очень колготно было, но до чего интересно! — у моей собеседницы даже огонек в глазах появился, когда она те годы вспомнила. — Жизнь бурлила. На ежегодные ярмарки в Москву ездили постоянно, на швейные фабрики в другие города. А договора на поставку тканей с кем только ни заключали! Рязань, Иваново, Волгоград… Где только я ни была…

Работе Людмила Алексеевна отдавала всю себя:

— Мне это такое огромное удовольствие доставляло. Я жила работой.

Трудилась Л.А. Рыбаева, действительно, с большим энтузиазмом. От первого дня до последнего. Порой, наверное, даже в ущерб семье.

Руководство фабрики, как могло, поощряло ее. Спустя пять лет с момента начала трудовой деятельности на этом предприятии ей выделили в общежитии фабрики (была такая постройка барачного типа на улице Комсомольской в Добринке) целую комнату. Вот радость-то была! Сюда вместе с мужем и сыном они и переехали. Здесь, год спустя, родилась дочка.

А еще через пять лет и вовсе улучшились жилищно-бытовые условия семьи. Она получила двухкомнатную квартиру. Кстати, в ней и проживает моя героиня по сей день.

Что касается работы, то свою трудовую деятельность Людмила Алексеевна закончила всего девять лет тому назад. Она — ветеран труда.

И поныне нет-нет, да заглянет в родной коллектив, где провела почти 45 лет. Ее тоже здесь помнят, к значимым датам подарки дарят. А уж поздравительных открыток у моей героини от коллектива — целая стопа! Как и фотографий: они едва поместились в трех альбомах.

Людмила Алексеевна бережно держит их в руках.

— Это моя жизнь, — задумчиво произносит она, поглаживая пухлые альбомы. — Какой у нас был замечательный коллектив! Работали с огоньком и отдыхать умели: обязательно поздравляли друг друга с какими-либо знаменательными датами. Вместе переживали и радости, и беды. Поныне поддерживаем отношения с бывшими коллегами.

По-прежнему любит жизнь

Непростая женская судьба у моей героини. В 55 лет осталась вдовой. А до этого вытягивала, как могла, тяжелобольного мужа. Да и в семьях ее детей без проблем не обходилось. Но всё пережила, за всё благодарна судьбе.

Сейчас ее радость и отрада — старший внук, которого бабушка вынянчила, вырастила с пеленок. Парень уже взрослый, самостоятельный. Позади остались школа (где он, кстати, неоднократно становился призером школьного этапа всероссийской олимпиады по истории), колледж, армия. Приступил к работе.

Бабушка рядышком с Юрочкой. Он еще школьник.

Юрием (так зовут внука) бабушка гордится. Она, как опекун, постаралась привить ему лучшие человеческие качества. Растила в любви и заботе. Старалась вместе с ним посещать интересные города, важные исторические места.

С обязанностями опекуна успешно справлялась, о чем свидетельствует благодарственное письмо, полученное в 2011 году от администрации Добринского муниципального района. Глава муниципалитета говорил тогда спасибо Людмиле Алексеевне за то, что она отдает «много сил и энергии ребенку, окружая его родительской заботой и вниманием, помогая ему обрести теплый и уютный дом». А однажды воспитанник Л.А. Рыбаевой вместе с другими опекаемыми детьми нашей области был приглашен на главную ёлку страны в Москву, в Кремлевский дворец.

У бабушки — как в магазине игрушек. Внуки Юра и Ваня (2011 год).

Поныне вся квартира моей героини заполнена игрушками. Машинок каких только нет, мягких игрушек — от малюсеньких до огромных. Ее квартира и сейчас, как игровая комната в детском саду.

— Да жаль мне их выбрасывать, — признается Людмила Алексеевна. — Они куплены для моих внуков с большой любовью, когда те были маленькими (у бабушки, кроме Юры, есть еще и младший внук — Ваня, он у другой бабушки проживает).

А Людмила Алексеевна, несмотря на свой золотой возраст, по-прежнему жизнелюбива и задорна, находит, чем занять себя. Хандрить, впадать в уныние она с юности не привыкла.

— Я и сейчас не могу без дела сидеть, — говорит. — У меня участочек под окошком имеется. Выращиваю овощи, зелень.

Огородик у нее, особо отмечу, образцовый. Ни сориночки. На небольшом участке нашлось место и огурчикам, и помидорчикам. Рядом соседствуют грядки с морковкой-бураком, зеленеет укроп, посеян второй урожай редиса.

— Я землю люблю, — демонстрируя свой участок, поясняет хозяйка.

И припомнила такой случай опять же из тех лет, когда на фабрике работала:

— Однажды Виктор Михайлович (директор фабрики Джегерук — прим. редакции) завез на пустырь в глубине фабричной территории целый КамАЗ земли. Клумбу разбили тогда, а остальную землю он мне предложил под огородик использовать. Не настаивал на этом, как-то даже не очень и серьезно эту идею подбросил мне.

А Людмила Алексеевна предложение директорское быстренько воплотила в жизнь. И обиходила во дворе предприятия такой шикарный огородик, что вся фабрика питалась с него.

— Огурцы с помидорами и зелень всякую не нужно было на обед с собой нести из дома, — говорит, вспоминая былое, собеседница. — Этого добра у нас было много — на всех хватало.

«Хлопотунья», — подумала я, слушая неторопливый рассказ моей героини. — «Была такой и осталась».

А Людмила Алексеевна, как бы подтверждая мои мысли, после некоторой паузы добавляет:

— Я постоянно нахожу себе какие-то занятия. Иногда достаю машинку и шью обнову для себя. Не так давно закончила серьезное дело — ремонт в квартире. Жизнь и в 80 лет имеет смысл. Для меня это — работа и внук.