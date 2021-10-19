Липецкий государственный технический университет отмечен дипломом министра энергетики России Николая Шульгинова за вклад в популяризацию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и инженерно-технического образования. Награду вуз получил на всероссийской молодежной сессии-совещании о лучших практиках проведения и участия молодёжи в Днях открытых дверей компаний ТЭК. Она прошла в рамках Молодёжного дня #ВместеЯрче РЭН. В совещании участвовали представители ЛГТУ.

Заведующий кафедрой электрооборудования ЛГТУ Евгений Зацепин поделился опытом сотрудничества с профильными предприятиями ТЭК Липецкой области. Самые крупные из них – Региональное диспетчерское управление энергосистем Липецкой и Тамбовской областей и филиал «Липецкэнерго» компании «Россети Центр». Липецкая практика заинтересовала коллег и гостей, которые задавали свои вопросы о программах дополнительного профессионального образования, наставничестве и трудоустройстве в компаниях ТЭК.

«ЛГТУ активно сотрудничает с промышленными предприятиями, студенты востребованы и успешны, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Высокий уровень профессиональной подготовки липецких специалистов является основой для инновационного развития экономики региона».

Своими практиками поделились представители Казанского государственного энергетического университета, Петрозаводского государственного университета, Финансового университета при Правительстве РФ, Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина, Северо-Восточного федерального университета. От предприятий ТЭК в совещании участвовал специалист дирекции по энергоэффективности Новолипецкого металлургического комбината, аспирант ЛГТУ Андрей Кирин.

С финальным выступлением выступил Павел Сараев. Ректор ЛГТУ отметил, что основная задача вузов – привлекать молодёжь к обучению по инженерно-техническим направлениям для топливно-энергетического комплекса; формировать знания, умения и навыки; закреплять молодёжь на предприятиях. На решение этих задач направлена комплексная работа, включающая не только дни открытых дверей на предприятиях, но и конкурсы, конференции, кейс-чемпионаты, программы ДПО, исследовательские проекты на базе вузов.

По итогам сессии-совещания лучшие практики участия молодёжи будут включены в Методические рекомендации проведения Дней открытых дверей на 2022 год.