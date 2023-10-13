Липчанин Артем Федоров представил свою работу в керамике «Песни ветра» на одной из главных выставочных площадок страны — в выставочных залах Союза художников России в Новой Третьяковке. Выставка «Молодые художники регионов России» объединила более 240 работ 145 молодых и перспективных художников со всей России. Экспонаты выполнены в разных стилях, техниках и жанрах: живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. Для участия в выставке была подана 621 заявка. Экспертная комиссия просмотрела около 2500 произведений.

Выставка организована Союзом художников России при поддержке Министерства культуры РФ. Адрес Новой Третьяковки — Москва, Крымский вал, 10. Вход бесплатный. Выставка работает до 22 октября. Экспозицию дополнит масштабная программа, включающая уроки акварели и анималистической скульптуры, открытые уроки от преподавателей Московского государственного Академического художественного института имени В.И. Сурикова, мастер-классы, творческие встречи с признанными мастерами изобразительного искусства, творческий диспут между художниками старшего и младшего поколений.

«В Союзе художников России много липчан. Уверен, в регионе и дальше будут появляться таланты, достойные признания на всероссийском уровне и членства в творческих объединениях профессионалов», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.