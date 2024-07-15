Опыт Липецкой области по поддержке ответственного бизнеса региональными законами и мерами региональной поддержки отмечен в ходе встречи президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина с полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. В частности отмечена системная работа Липецкой ТПП, являющейся учредителем регионального центра «Мой бизнес».

На встречи обсуждались вопросы сотрудничества ТПП РФ и аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО по развитию и поддержке предпринимательства, а также тиражированию лучших практик и предпринимательских инициатив. Кроме Липецкой названы Владимирская и Воронежская области. Опыт этих субъектов планируют рассмотреть на очередных заседаниях ассоциаций палат федеральных округов для формирования инициатив в адрес региональных властей.

«Бизнес должен иметь возможность развиваться, а хорошие полезные инициативы – получать поддержку. В Липецкой области эта работа ведется системно. Реализуется много программ, которые позволяют как наращивать производства уже устоявшимся предприятиям, так и начинающим бизнесменам находить себя, выходить на достойную прибыль. Это вопрос не только экономики, но и социального благополучия жителей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.