Работа по укреплению репродуктивного здоровья в целях улучшения демографии активно проводится в Липецкой области. В частности, с целью реализации государственной политики по увеличению рождаемости и профилактики абортов в 2023 году в работу врачей женских консультаций внедрены речевые модули, разработанные Министерством здравоохранения Российской Федерации, направленные на повышение у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора.

С июня 2023 года медицинскими организациями области проводится рекомендованное Минздравом мотивационное анкетирование всех женщин, обратившихся за медицинской услугой по прерыванию беременности. Во время анкетирования женщин информируют о программах поддержки беременных женщин. По состоянию на 31 декабря 2024 года проанкетировано 1089 женщин, что составило 100% охвата. Кроме того, в женских консультациях работают кабинеты медико-психологической социально-правовой помощи женщинам. По итогам проводимых мероприятий за 2024 год из числа женщин, обратившихся в медицинские организации области за прерыванием беременности, 33,8% решили сохранить беременность.

Социальное и психологическое сопровождение беременных, отказавшихся от аборта, осуществляется на протяжение всей беременности. Медико-социальную психологическую помощь можно получить и на базе ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» в Центре охраны здоровья семьи и репродукции, где работает кабинет медико-социальной поддержки беременных женщин. Консультации проводят психолог, социальный работник и юрист.

Активная работа в регионе направлена на помощь женщинам, желающим родить ребенка. Если этому препятствуют проблемы со здоровьем, принимает участие междисциплинарная группа врачей: кардиологи, неврологи и врачи других специальностей. Во всех женских консультациях области ведется прием врача-уролога-андролога для супружеских пар, планирующих беременность, в целях раннего выявления мужского бесплодия и своевременного лечения. В 2024 году 2717 мужчин получили консультацию врача-уролога-андролога, из них 520 – по вопросу планирования рождения ребенка.

В числе медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, липчанам доступна процедура экстракорпорального оплодотворения. По итогам 2024 года 711 женщин получили направление на процедуру ЭКО, у 558 процедура выполнена, забеременели 187 женщин, родилось 207 детей.

На базе акушерского дистанционного консультативного центра ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» используется современное телекоммуникационное оборудование для проведения телемедицинских консультаций пациентов по профилям «акушерство и гинекология» и «неонатология». В особо сложных случаях консультации проводятся с федеральными медицинскими научно-исследовательскими центрами.

С целью раннего выявления заболеваний репродуктивного здоровья в Липецкой области ежегодно проводятся профилактические осмотры подростков 15-17 лет (мальчиков – врачами-урологами-андрологами, девочек – врачами-акушерами-гинекологами). В 2024 году охвачено 75% данной категории.

В 2023 году в женских консультациях Липецка внедрена цифровая платформа «Патронаж» по сопровождению беременных женщин. С 2024 года она используется во всех медицинских организациях области. Больше 100 акушерок, врачей-акушеров-гинекологов, медицинских сестёр обеспечивают сопровождение беременных. За 2024 год патронажем охвачены 2580 беременных.

«Положительная демография – это не только залог устойчивого развития региона, но и показатель качества жизни. Если мы добиваемся хороших результатов по рождаемости, увеличению продолжительности жизни, даже приросту населения за счет приезжих, значит, наша область привлекательна и люди видят хорошие перспективы на будущее и готовы здесь жить, строить семьи, растить детей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.