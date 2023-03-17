Работу службы занятости Липецкой области высоко оценили на VII Санкт-Петербургском Международном форуме труда. На церемонии награждения «За вклад в проект по модернизации» наш регион отметили в номинациях «За внедрение клиентоцентричности», «За работу с внутренним клиентом» и «PR-направление».

Как сообщили в управлении социальной политики Липецкой области, с начала модернизации в 2019 году в регионе проделали большую работу, чтобы уйти от ассоциации с биржей труда и прийти к гордому названию государственного кадрового агентства. Для этого полностью изменили работу с работодателями и внедрили новые сервисы. В результате в прошлом году начато сотрудничество с 700 новыми работодателями и заключены соглашения с крупнейшими рекрутинговыми сайтами.

«В Липецкой области один из самых низких показателей безработицы в стране – и это во многом заслуга службы занятости. Сейчас перед нами стоит задача обеспечить трудовыми ресурсами перспективные предприятия, которые предлагают своим сотрудникам высокую зарплату и достойный соцпакет. Возможно, будем переманивать кадры из менее привлекательных организаций. Хорошие специалисты должны иметь хорошую цену. Также большую работу проводим по профориентации школьников – это на перспективу. Мы можем прогнозировать, какие отрасли будут развиваться в регионе, где будут нужны рабочие руки, и исходя из этого формировать приемную кампанию в средних специальных учебных заведениях», – сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.