Работа юного липчанина попадет в энциклопедию

Матвей Чупрына, ученик школы №20 и образовательного центра «Кванториум» города Липецка, оказался в числе пятнадцати авторов фантастических историй конкурса «Будущее время Поколения М», чьи рассказы в скором времени будут опубликованы в иллюстрированной энциклопедии МТС и появятся на полках книжных магазинов.

По условиям конкурса, стать его участниками могли дети в возрасте от 11 до 18 лет из любых регионов России. Ребятам необходимо было написать короткий рассказ по одной из конкурсных тем и загрузить его на сайт проекта. Авторам предлагалось пофантазировать на темы: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего».

Также для участников конкурса на сайте проекта «Поколение М» была создана бесплатная образовательная программа от экспертов, призванная помочь молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Авторов историй, чьи работы вошли в состав энциклопедии, выбирали специалисты из издательства «АСТ», редакции «Аванта», благотворительного фонда «Система» и компании МТС.

«Меня никто не учил писать рассказы, – признается Матвей Чупрына, финалист проекта «Поколение М». – Но моими первыми наставниками стала учительница по литературе Елена Викторовна Кокарева и детская писательница Алёна Кашура, я встречался с ней, когда делал проект о липецких писателях. Вдохновили меня на участие в конкурсе последние прочитанные книги про будущее. Я очень рад, что мою работу достойно оценили. Думаю, дальше можно также применять свои навыки и продолжать участвовать в конкурсах».

Кстати, Матвей признался, что он успешно осваивает программирование, тхэквондо и очень любит читать.

«В этом году проект МТС «Поколение М» объявил новый седьмой сезон. На этот раз темой стала «Экология». Каждый год мы объединяем усилия бизнеса и некоммерческих организаций, чтобы талантливые ребята от шести до восемнадцати лет смогли проявить себя и в науке, и в творчестве, чтобы их становилось все больше», — рассказал директор филиала МТС в Липецкой области Александр Самуйлов.

Все участники конкурсов становятся частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М». За загруженные на сайт работы и их оценку МТС начисляет баллы на «Счетчик добра», которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении и операциях. В рамках «Поколения М» уже собрано более 20 миллионов рублей.