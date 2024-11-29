Недавно состоялись сразу две очередные поездки добринцев с гуманитарной помощью за «ленточку».

На Донецкое направление казаки повезли гуманитарку по заявкам бойцов-земляков из трех подразделений, в том числе личные посылки. А на Белгородщину отправился целый кортеж из автомобилей, одним из которых был УАЗ-«буханка», приобретенный для участников СВО с помощью структурных подразделений районной администрации.

— Машину, так необходимую нашим ребятам на передовой, купили недорого, — рассказывает координатор гуманитарной помощи бойцам СВО по Добринскому району Алексей Атисков. — Подремонтировали, укомплектовали пятью запасными колесами. Районная администрация позаботилась о заправке…

Всего за эти дни добровольцы из группы «ZOV добринских казаков ZA победу Добринский район» проехали в общей сложности 2,5 тысячи километров.

На передовую были доставлены 3 портативных обнаружителя дронов (прибор, извещающий о приближении опасных «птичек» — сейчас топовая вещь на фронте), маскировочные сети, которые под руководством Зинаиды Крутских из Верхней Матренки плели во второй Добринской школе, зимняя форма, обувь, дизельный генератор, усилители мобильной связи и еще много нужных и полезных вещей из заявки нашего земляка, которую «закрыл» депутат облсовета Геннадий Крутских.

— Следующая наша поездка в зону СВО планируется на конец этого месяца, — продолжает Алексей Атисков. — Сейчас идет сбор средств, в котором могут принять участие все желающие. Адреса, куда можно приносить вещи и продукты для бойцов, те же: склад в райпо, магазины «Удица» (п. Добринка) и «Домино» (ст. Плавица). Подробности об очередном сборе и заявках земляков с фронта можно найти в телеграм-канале нашей группы. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе приближать победу.