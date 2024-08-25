Третий год в районном центре работает мастером ногтевого сервиса Любовь Хаджиназарова. В наши дни уход за ногтями стал практически искусством. Новые технологии позволяют рисовать на них картины, инкрустировать блестками и стразами, создавать рельефные объекты.

У Любови есть своя студия. Правда, это звучит громко, потому что в действительности студия — небольшой кабинет в одном из зданий в центре Добринки. Два года назад девушка решила уйти в «свободное плавание». Но сначала она получила статус самозанятой. Затем, чтобы начать собственное дело, получила социальный контракт в размере 170000 рублей. С его оформлением помогли в добринском Центре соцзащиты.

Денег хватило не только на приобретение мебели, оборудования, необходимых инструментов и расходных материалов, но и на оплату арендуемого помещения на полгода вперед.

— Поначалу были моменты, — откровенничает собеседница, — когда охватывал страх. Думала, может, зря всё это затеяла? Вдруг не справлюсь, и всё пойдет не так, как запланировала? Успокоилась только тогда, когда увидела, что на ближайшие две недели у меня расписано всё рабочее время. И я поняла, что сделала правильный выбор.

Соцконтракт — хорошая поддержка для тех, кто умеет работать и желает заняться своим делом. А почему именно ногтевой сервис? Услуги эти в последние годы не просто популярны, а востребованны. Каждая женщина хочет, независимо от занятости и возраста, чтобы её руки были ухожены, элегантны. Так что даже в нашем районном центре, хотя мастеров ногтевого сервиса становится всё больше, у каждого свои постоянные клиенты.

— В моей профессии, — рассказала Любовь, — нельзя достичь «потолка». Как говорится, нет предела совершенству. Все время появляются новые технологии, новые материалы. На смену лаку пришли гель и акрил, потом гель-лак, полигель, акрилгель. Постоянно надо учиться.

Собеседница показывает толстый ежедневник, страницы которого разлинованы по дням недели.

— Смотрите, — говорит девушка, — в графике приема клиентов практически нет свободных «окошек». Всё расписано наперед.

Уютную мини-студию Хаджиназаровой посещают женщины разных возрастов. Среди них немало среднего и старшего. По словам мастера, они предпочитают классический маникюр, однотонное покрытие, ещё — французский маникюр, который всегда смотрится шикарно. Молодёжь, в свою очередь, больше склонна к экспериментам и креативу. Возрастной рекордсмен — 87-летняя бабуля, посещающая сеансы педикюра. Бывает, что на косметические процедуры заглядывают и мужчины. Им тоже хочется, чтобы их ногти (без лака и окрашивания) выглядели ухоженными, чего в домашних условиях добиться невозможно.

— Работать надо на клиента, — делится Любовь мнением, — чтобы он не только сегодня к тебе пришёл, но и в следующий раз, и последующий.

Хозяйка студии с уверенностью смотрит в будущее. Большим плюсом работы на себя считает возможность планировать рабочий график, когда больше времени остаётся на семью.

— С удовольствием занимаюсь любимым делом, — подводит итог нашего короткого разговора собеседница, — имею своё рабочее место. Всё складывается хорошо, и пусть так будет всегда. Тем, кто хочет открыть собственное дело, но в силу тех или иных причин не решается сделать этот шаг, дам простой совет: отбросьте сомнения и — вперед!

«Время показало, что социальный контракт – очень эффективная мера поддержки, позволившая многим ощутимо поправить свое положение. Люди становятся самозанятыми, оформляют ИП и открывают свои предприятия или получают новые профессии и трудоустраиваются туда, куда им хочется. Обязательно будем продолжать этот способ поддержки граждан, как успешную практику», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.