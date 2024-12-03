Лаборатория беспилотных летательных аппаратов открылась на базе педагогического технопарка «Кванториум» в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в рамках нацпроекта «Образование». Теперь у студентов есть возможность получить практические навыки работы с современными технологиями и углубить свои знания в области робототехники и аэрокосмических систем.

Лаборатория оснащена новейшим оборудованием, включая модели дронов различного типа, системы управления полетом и программное обеспечение для анализа данных. В лаборатории можно проектировать и собирать беспилотники, программировать их для выполнения различных задач, проводить испытания и анализировать результаты. Кроме того, в рамках работы лаборатории планируется проведение научных исследований и участие в конкурсах и соревнованиях по разработке и эксплуатации БПЛА.

«Здесь теперь можно получить одну из самых востребованных компетенций – управление БПЛА. Лаборатория открытая, а, значит, обучиться смогут не только студенты профильных специальностей, но и остальных, включая уже работающих учителей, которые захотят расширить сферу своей педагогической деятельности», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.