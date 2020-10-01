Работающая в ОЭЗ «Липецк» компания Fondital инвестирует 641 млн рублей в строительство литейного цеха

Подписано соглашение между администрацией Липецкой области и компанией Fondital, работающей в особой экономической зоне «Липецк», о развитии производства и строительстве нового литейного цеха. Объем инвестиций составит 641 млн рублей.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что темпы развития ОЭЗ «Липецк», значительный пакет налоговых и таможенных льгот, готовая дорожная и инженерная инфраструктура, отлаженная система дружественного администрирования с каждым годом привлекают все большее число российских и иностранных инвесторов. «Здесь реализуются наиболее современные технологии, отвечающие самым строгим экологическим требованиям», – подчеркивает Игорь Артамонов.

В ближайшее время на предприятии будут отливать под давлением секции из алюминия. Это второй и третий этап реализации проекта. На первом этапе (2016-2018 годы) после выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ стартовало производство алюминиевых и биметаллических радиаторов и котельного оборудования. После реализации второго и третьего этапов строительства на заводе будет запущено литейное производство с одной плавильной печью и двумя прессами для штамповки алюминиевых и биметаллических радиаторов. Сейчас такое производство налажено в Италии. В скором времени удастся минимизировать издержки благодаря расширению возможностей. Кроме того, будут дополнительно созданы 70 рабочих мест.

Проектная мощность ООО «Фондиталь» составляет 5 млн секций радиаторов и 30 тыс. настенных котлов в год. Строительство литейного цеха позволит наиболее прочно локализовать российское производство. На предприятии сейчас работают 60 человек.

Компания Fondital – лидер по производству систем отопления, сегодня является крупнейшим в мире производителем алюминиевых и биметаллических радиаторов и котельного оборудования и предлагает полный ассортимент решений для любых систем и помещений. Вся продукция компании разработана специально для России и стран Евразийского Союза, она производится одновременно в соответствии с европейскими и российскими стандартами с применением высоких технологий и новейшего оборудования.