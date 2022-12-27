Социального предпринимателя Виктора Стульцева и организованный им детский центр «Прогресс» на днях посетил начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков. В этом году Виктор получил социальный грант в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, он стал победителем регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года» в номинации «Поддержка и реабилитация людей с ОВЗ». Такую государственную помощь предприятие получило в центре «Мой бизнес».

Социальное предпринимательство – это бизнес с душой и сердцем, которым занимается особая категория людей, неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «И главное для них не просто получать прибыль, а помочь людям, суметь взять ответственность за тех, кому сложнее: трудоустроить или оказать услуги людям с ограниченными возможностями, организовать отдых детей, оказать услуги по дополнительному обучению и многое другое», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Детский центр «Прогресс» был создан как для комплексного развития ребенка, так и для помощи детям и подросткам в преодолении речевых и поведенческих нарушений. Коррекционное направление центра работает не только с коррекцией звукопроизношения, но и с особенными детьми, которым требуется специализированная помощь квалифицированных логопедов-дефектологов и нейропсихологов. Центр имеет образовательную лицензию, сообщили в региональном управлении экономического развития. Комплексные развивающие занятия предлагаются детям с 1,5 до 5 лет, подготовка к школе осуществляется с 5 до 7 лет, нейройога – с 4 до 12 лет.

На средства гранта Виктор закупил оборудование, на котором логопеды-дефектологи, нейропсихологи и специалисты по сенсорной интеграции работают с детьми. Сейчас в «Прогрессе» трудятся около 20 сотрудников в двух филиалах. «Еще раз убедился, что господдержка социальных предпринимателей – великое дело. И мы обязательно будем ее продолжать», – отметил Кирилл Дождиков.