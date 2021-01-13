В соответствии с Постановлением главы администрации Липецкой области от 12.01.2021 года №2 продлены карантинные больничные для работающих липчан 65 лет и старше.

Листки нетрудоспособности с кодом «03» работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше будут открыты с 14 по 27 января 2021 года. Новые электронные больничные для лиц в возрасте 65 лет и старше, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Липецкое региональное отделение. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте регионального отделения www.r48.fss.ru или по телефону горячей линии 23 94 09.