В соответствии с постановлением администрации Липецкой области «О внесении изменений в постановление Администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» от 4.03.2021 №74 в период с 11.03.2021 по 24.03.2021 работникам, возраст которых на дату начала указанного периода составляет не менее 65 полных лет, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, предоставлено право получения пособия по временной нетрудоспособности.

Временный порядок дистанционного оформления больничных для данной категории застрахованных лиц в указанный период аналогичен тому, что действовал в период с 25.02.2021 по 10.03.2021. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Фонд социального страхования.

Информацию по вопросам направления реестров можно получить по телефонам: 23-94-32, 23-94-33.

Предприятиям и организациям, зарегистрированным в районах области, для получения информации следует обращаться к специалистам-уполномоченным своих районов. Контактные номера телефонов размещены на сайте регионального отделения www.r48.fss.ru.