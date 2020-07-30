Работникам АО “Гидравлик” в Грязях должны выплатить долги по зарплате

Решением суда удовлетворены исковые заявления Грязинского межрайонного прокурора, заявленные в интересах работников АО «Гидравлик», о признании отношений трудовыми, взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда в совокупном размере 520 762 рублей.

Основанием для принятия мер прокурорского реагирования послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что

в 2018 году заявители были приняты в организацию на должности контролеров службы внутрихозяйственного контроля.

Однако в нарушение Трудового кодекса РФ трудовые отношения с ними не были оформлены, приказы о приеме на работу не издавались, в трудовые книжки соответствующая запись не вносилась, отчисления и взносы на работников в Фонд социального страхования и в Пенсионный фонд не производились.

Поскольку работодатель отказался признать имеющиеся правоотношения трудовыми, прокурор в судебном порядке защитил права граждан.

Исполнение судебных решений взято на контроль, сообщает Грязинская межрайонная прокуратура.