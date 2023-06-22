Состоялся второй ежегодный турнир по мини-футболу между командами, представляющими восемь предприятий Российской Федерации, входящих в группу компаний «Сюкден».

Спортсменов и их болельщиков гостеприимно встречал древний город Елец. С раннего утра вереницей стекались автобусы, следовавшие из Москвы, Пензы, Краснодарского края, к стадиону «Виктория», где были назначены игры. Участие в соревнованиях приняли и ельчане, а также спортивные коллективы Добринского сахарного завода и ООО «Добрыня».

Игра была искрометной, азартной, захватывающей. Ни спортсменов, ни зрителей не смущала жара: столбик термометра «плясал» возле отметки +25. Трибуны пестрели разноцветьем флагов, плакатов, зонтов от солнца, кепок… То и дело округа оглашалась ликующими возгласами «Ура!».

И вот — итог: из четырех команд, сражавшихся за Большой кубок, третье место — у спортсменов «Добрыни»; в борьбе за Малый кубок лидировала команда Добринского сахарного завода, оставив позади себя еще три коллектива спортсменов.

— Не всё на этот раз удалось моим заводчанам, — критично оценивает результаты турнира бывший работник ТЭЦ с 40-летним стажем, а ныне пенсионер и страстный болельщик Николай Сергеевич Щербатых, — но, тем не менее, они большие молодцы! Ведь первое место в Малом кубке взять — это дорогого стоит. Команда «Добрыни» тоже порадовала — настоящие бойцы!

И продолжает:

— Уверен — будущий год принесет больший успех. Команда завода стабильна, ребята подобрались азартные, боевые, настойчивые. Многих лично знаю — в моей бригаде раньше работали.

Словам Николая Сергеевича можно верить. Сам в прошлом футболист, много лет защищал честь завода в составе команды «Кристалл». Он видит потенциал нынешних спортсменов, гордится ими:

— Достойная смена выросла.

И, оценивая уже саму организацию большого спортивного праздника, Николай Сергеевич заключает:

— Всё было продумано до мелочей — от подвоза участников турнира до их отдыха после матчей. Даже лотерею разыграли. Кое-кому из наших ребят повезло с выигрышами.

— Я впервые принимала участие в этом турнире, — делится впечатлениями от праздника еще одна болельщица — рабочая Добринского сахарного завода Елена Николаевна Мелихова. — Давно хотела попасть на него, и вот моя мечта исполнилась.

Организовано всё было замечательно. Болельщиков — и детей, и взрослых — доставили к месту соревнований на заводском автобусе, обеспечив предварительно соответствующей экипировкой: кепками с логотипом «ДСЗ», всевозможными пищалками, трещалками, стучалками…

День был жарким, поэтому организаторы поездки позаботились о том, чтобы было достаточное количество прохладительных напитков.

От самого турнира мы получили массу удовольствия, заряд энергии и позитива. Давно я так «не отрывалась»! «Болела», как и все, очень азартно, эмоционально. Тем более на воротах нашей команды стоял мой сын Виталий.

Огромную радость испытали и дети. Они с восторгом приняли участие в анимационной программе. Кроме того, все получили сладкие подарки.

А после матча нас ждал фуршетный стол под огромным шатром на площадке археологического парка «Аргамач». Само это место уникально, красота там необыкновенная. Мы насладились великолепием нашей природы, отдохнули душой и телом, как говорится.

Фуршет, подготовленный организаторами спортивного праздника, был тоже выше всякой похвалы: изобилие всевозможных холодных и горячих закусок, напитков, фруктов…

Домой возвращались поздно вечером в замечательном настроении!

— Это были не просто спортивные состязания, а настоящий хорошо организованный праздник для работников ГК «Сюкден», — выразила свое мнение начальник службы по работе с персоналом ДСЗ Ольга Юрьевна Затонская. — Мы всегда используем любые возможности, чтобы члены нашего коллектива могли встречаться в неформальной обстановке, общаться, лучше узнавать друг друга. Это сплачивает коллектив. А по большому счету помогает в работе. Вот и на этот раз люди зарядились положительными эмоциями на год вперед. С нетерпеньем будем ждать третьего кубка. Пока неизвестно, какое предприятие выступит принимающей стороной. Возможно, это будет наш Добринский сахарный завод.