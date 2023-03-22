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Глава муниципалитета Александр Пасынков поздравил лучших работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения с их профессиональным праздником.

На территории нашего района на сегодняшний день работают 62 объекта бытового обслуживания. Это не только салоны, парикмахерские, ателье, но и станции технического обслуживания, пункты компьютерных и ритуальных услуг.

Череда поздравлений началась утром, в рабочем кабинете главы района, где он поздравил с наступающим праздником Александра Полякова, который с 2012 года начал заниматься кровельными работами, отделкой, ремонтом зданий и помещений, Вадима Пустовалова, открывшего 8 лет назад в Добринке станцию технического обслуживания, Сергея Федоркова, хорошо зарекомендовавшего себя в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

Почётными грамотами администрации Добринского муниципального района за многолетний добросовестный труд и успешное выполнение производственных задач в системе жилищно-коммунального хозяйства наградили работников МУП «Добринский водоканал»: машиниста насосных установок Николая Короткова, контролера абонентского отдела Валентину Лаптеву, инспектора отдела кадров Наталию Ивахнюк.

Почетные грамоты областного управления ЖКХ были вручены Сергею Артемову, мастеру по эксплуатации и ремонту водопроводных сетей и сооружений, а также Елене Бредихиной, инспектору транспортного отдела.

Как сообщил руководитель МУП «Добринский водоканал» Владимир Полунин, На балансе предприятия находятся 88 артезианских скважин, 54 водонапорных башни, 33 павильона, 3 насосных станции, 280,4 километра водопроводных сетей, 2,59 километра канализационных сетей.

В прошлом году наши коммунальщики заменили три с половиной километра водопроводной сети в Добринке, Петровском, Плавице и Новом Свете.

Пробурили шесть новых артезианских скважины в Добринке, Паршиновке, Плавице, Приозерном, Воскресеновке, Пушкино, заменили водонапорные башни в Лебедянке и Киньшино, провели реконструкцию канализационных коллекторов и КНС в Плавице и Добринке.

Кроме этого, они устранили 343 порыва водоводных сетей, меняли и ремонтировали насосы, водонапорные башни, уличные колонки, задвижки, пожарные гидранты.

Заместитель главы муниципалитета Василий Провоторов в этот день вручил грамоты лучшим работникам МБУ «Добринское» и УК «Кристалл» (п. Плавица).