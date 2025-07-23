Работники НЛМК получили государственные награды

Сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината вручили государственные награды. Торжественная церемония состоялась в большом зале правительства Липецкой области. Металлургов НЛМК поздравили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и исполняющий обязанности управляющего директора НЛМК Николай Волосатов.

«НЛМК всегда был одним из самых эффективных металлургических комбинатов, не только в стране, но и в мире — с высокой культурой производства, с высокой культурой отношений к людям. Мы очень ценим то, что у нас есть такое предприятие и есть такие замечательные люди, как вы», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Николай Волосатов поблагодарил награжденных коллег за труд и вклад в развитие предприятия. «На НЛМК почти сто лет производят высококачественный металл, продолжают традиции ветеранов и воспитывают новые поколения металлургов. Сегодня в зале сотрудники, которые вдохновляют свои коллективы и стали для нас всех примером. Спасибо вам за вашу вовлеченность, за ежедневный труд и вклад в развитие компании», – сказал и.о. управляющего директора НЛМК Николай Волосатов.

За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу 26 сотрудников компании получили государственные награды. Им присвоены почетные звания «Заслуженный металлург РФ», «Заслуженный машиностроитель РФ», «Заслуженный работник транспорта РФ», «Заслуженный энергетик РФ» и «Заслуженный химик РФ».

Почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ» удостоена Валентина Полоскина, машинист крана основного механосборочного цеха НЛМК. Она работает на комбинате 45 лет. С ее участием в цехе реализованы крупные проекты по модернизации оборудования, усовершенствованию технологий производства. Почетного звания «Заслуженный металлург России» удостоен Александр Морозов. На комбинате он работает 34 года. Прошел трудовой путь от вальцовщика стана холодной прокатали до руководителя прокатного производства. В этом году Александр Морозов возглавил дирекцию по планированию и организации производства НЛМК.

Отмеченные наградами сотрудники работают в агломерационном, доменном, сталеплавильном, прокатном, коксохимическом производстве, ремонтных службах, управленческих и и инженерных подразделениях комбината. Завершилась торжественная церемония концертом Липецкого джазового оркестра.