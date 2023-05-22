XVIII Областной публичный конкурс «Лучший по профессии» среди работников отрасли легкой промышленности состоится 26 мая в Липецком колледже индустрии сервиса. Участниками конкурса могут стать сотрудники предприятий и организаций отрасли легкой промышленности различных форм собственности, а также студенты и самозанятые граждане. Подать заявку на участие можно по телефону 8(4742)23-74-39 или по email [email protected].

Конкурс пройдет в номинациях: швея (в двух возрастных категориях – до 35 лет и старше 35 лет), портной и слесарь-наладчик швейного оборудования. Победители будут удостоены премии за первое место – 100 тысяч рублей, второе – 70 тысяч рублей, третье – 50 тысяч рублей.

Одна из целей конкурса – повышение престижа рабочих профессий. На многих предприятиях региона, которые работают по направлению легкой промышленности, открыты свободные вакансии для специалистов по швейному делу. «Представители рабочих профессии заслуживают особого уважения. Это люди, непосредственно занятые производством и выпуском продукции и товаров, необходимых для жизни», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.