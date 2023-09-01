День ветеринарного работника отметили в Липецкой области в последний день уходящего лета. Радостным событием стало открытие после реконструкции Левобережной участковой ветеринарной лечебницы ОГБУ «Липецкая городская СББЖ». Праздник продолжила церемония вручения работникам отрасли федеральных и региональных наград.

«Липецкая ветеринарная служба занимает шестое место в итоговом рейтинге по уровню развития среди регионов. На XXIV Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2022» наша служба получила золотую медаль «За сохранение традиций и истории ветеринарии в Липецкой области» и благодарность «За развитие сети аккредитованных лабораторий». На достигнутом не останавливаемся. В июле 2023 года провели межрегиональные учения ЦФО, получившие высокую оценку Минсельхоза России», – подчеркнул вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнев.

День ветеринарного работника – праздник молодой, он появился в 2011 году. А вот история ветеринарии в Липецкой области отсчитывается с 1954 года. С этого момента заметно увеличилось поголовье домашних животных, строились и ремонтировались ветпункты и лечебницы, на животноводческих фермах были образованы лечебно-профилактические пункты. Внедрялись комплексная диспансеризация животных и новые методы их выращивания.

«Ветеринария – очень важная отрасль, особенно для таких регионов, как наш, – с мощным агропромышленным комплексом. Благодаря профессионализму тружеников этой сферы и внедрению современных инновационных методов, которые они успешно осваивают, у нас хорошие показатели в животноводстве», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.