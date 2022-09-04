Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили работников и ветеранов нефтегазовой отрасли региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Вы помогаете сохранять тепло и уют в наших домах, ваш труд играет значимую роль в социально-экономическом развитии страны, – говорится в поздравлении. – Высокий профессионализм и огромный практический опыт, ответственность и преданность делу, которому служите, позволяют совершенствовать технологии и реализовывать перспективные планы.

За последние несколько лет в Липецкой области ежегодно вводятся в эксплуатацию новые километры газовых сетей. Это создает широкие возможности для динамичного движения вперед. Уровень газификации региона сегодня очень высок, хотя у нас еще остались населенные пункты, где люди живут без «голубого» топлива.

Но ситуация уже меняется, с прошлого года активно реализуется программа догазификации, инициированная Президентом России Владимиром Путиным. Это позволит жителям региона без затрат подвести газ к границам своих участков. В Липецкой области заключено свыше 4,2 тысячи договоров на догазификацию, из них 65% выполнены, газопроводы построены до границ земельных участков. Около 2 тысяч домовладений подключены к природному газу.

Продолжается эффективное сотрудничество региона с «Газпромом». В Липецкой области действует пятилетняя программа газификации, которую реализует компания.

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений на благо Липецкой области и всей России!».