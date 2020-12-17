Работницу АО «Лимак» признали виновной в причинении коллеге тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Мировым судьей судебного участка № 16 Советского судебного района г. Липецка рассмотрено уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Установлено, что обвиняемая 28.01.2019 года, находясь на рабочем месте в пекарном зале предприятия, не убедившись в окончании очистительных работы на тестоделительной машине, привела её в рабочее состояние. В момент запуска оборудования потерпевшая производила зачистку внутренней поверхности тестоспуска от остатков теста тестоделительной машины.

В результате неосторожных действий подсудимой потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде травматической ампутации правой кисти, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Несмотря не непризнание подсудимой своей вины, суд счел доказательства, представленные государственным обвинителем, обоснованными и назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства, сообщает прокуратура Советского района г. Липецка.