Работодатели Липецкой области усиливают поддержку семей и внедряют системное наставничество

Поддержку семейных работников, вакцинацию и наставничество обсудили участники заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Липецкой области. На ней присутствовали представители власти, работодателей области и профсоюзов.

Система выплат и льгот работникам при рождении ребенка; участие в жилищных программах для сотрудников с детьми; психологическая, медицинская поддержка и другие мероприятия, направленные на повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей – всё это предусматривает национальный Корпоративный демографический стандарт. Он вступил в силу в июле этого года.

«Присоединение к корпоративному демографическому стандарту позволит компаниям укрепить репутацию работодателя, заботящегося о здоровье и благополучии каждого сотрудника, а также сделать рабочие места комфортнее и эффективнее», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Вопросы, касающиеся профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний на предприятиях Липецкой – одни из самых актуальных в начале осени. Чтобы не допустить роста заболеваемости, жителям области нужно делать прививки против гриппа. Для иммунизации будут применяться вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о развитии наставничества в сфере труда. 1 марта 2025 года вступила в силу новая статья Трудового кодекса России – 351.8 «Особенности регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда». В связи с введением этой статьи в организациях вносятся изменения в коллективные договоры, локальные нормативные акты, трудовые договоры, регламентирующие наставничество.

«Внимание к семье и здоровью работника — это норма эффективного управления. Для бизнеса это — реальный инструмент снижения текучести кадров, повышения лояльности и производительности сотрудников. Люди должны чувствовать поддержку и на работе. Мы закладываем новый стандарт, где успешная компания — это прежде всего социально ответственная компания», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.