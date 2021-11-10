Рекомендации работодателям по предоставлению сотрудникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В документе, в частности, отмечается, что трудовым законодательством работодателю предоставлены широкие возможности для самостоятельного регулирования вопросов организации труда работников.

«Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса Российской Федерации повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе условия и порядок предоставления двух оплачиваемых дней отдыха работникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19), могут устанавливаться коллективным договором или локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя», – подчеркивается в документе.

Рекомендации размещены на сайте Правительства РФ на странице Российской трехсторонней комиссии по ссылке. Они утверждены в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами Правительства. Список поручений опубликован на сайте Кремля.