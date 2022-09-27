Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько провёл рабочую встречу с заместителем губернатора Липецкой области Константином Востриковым. Обсудили благоустройство придомовых и общественных пространств, а также строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба Минстроя России.

«Перед стройотраслью сегодня стоят глобальные цели по улучшению условий жизни граждан. Чистые дворы с детскими площадками, ухоженные скверы и парки в больших и малых городах, качественные коммунальные услуги – всё это создает комфортную среду для жизни и отдыха, положительно сказывается на комфорте как жителей Липецкой области, так и всей страны в целом», – отметил замглавы Минстроя России Алексей Ересько.

Липецкая область активно участвует в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, за прошлый год в регионе создано 114 скверов и парков, а в 2022 году запланировано благоустройство 115 общественных территорий, на 60 из которых работы уже завершены. По прошествии шести Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды завершено шесть проектов в городах Усмань, Грязи, Лебедянь, Данков, Елец и Чаплыгин. Это набережные, парки, улицы и пешеходные зоны.

По итогам 2021 года индекс качества городской среды определен для восьми городов Липецкой области, шесть из которых признаны комфортными для жизни. Таким образом, регион повысил запланированный показатель федерального проекта на 25% – он составил 75%.

В ходе встречи Константин Востриков отметил, что в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» на территории Липецкой области модернизирована система водоснабжения деревни Екатериновка Елецкого района, что позволило обеспечить качественной водой более 400 жителей. В 2022 году ведутся работы ещё на двух объектах: строительство системы водоснабжения в Тербунах и модернизация системы водоснабжения села Нижний Воргол Елецкого района.

«Наш регион готов к реализации национальных проектов опережающими темпами под лимиты будущих периодов. До конца этого года мы планируем заключить контракты на реализацию четырёх проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, чтобы уже весной приступить к работам. Кроме того, будем принимать участие в дополнительном конкурсе, объявленном Минстроем России, с проектом благоустройства улицы Правды в Грязях», – прокомментировал Константин Встриков.

Вице-губернатор добавил, что на постоянном контроле находится вопрос подготовки Липецкой области к отопительному сезону. В этом году увеличен объём финансирования ремонтных и инвестиционных программ топливно-энергетического комплекса почти на 1,5 млрд рублей. Регион готов к дальнейшей модернизации инфраструктуры.

Президентом РФ принято решение о разработке и утверждении Программы модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы. В рамках предварительного перечня Липецкой областью заявлена потребность в строительстве, реконструкции и капительном ремонте порядка 380 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. После окончательного определения параметров финансирования Программы, а также при условии разработки и утверждения Липецкой областью региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, объекты будут рассмотрены к включению в Программу.