Работу находят больше половины участников Ярмарок высоких зарплат в Липецкой области

В кадровом центре «Работа России» Липецка прошла очередная Ярмарка высоких зарплат. Её участниками стали 273 жителя региона, которым свои вакансии представили 11 ведущих предприятий. По итогам живого общения 98 кандидатов заполнили анкеты для дальнейшего рассмотрения, а 73 человека получили конкретные приглашения на собеседования сразу по итогам встречи.

Наибольшим спросом у соискателей пользовались стенды ОАО «РЖД», «РИР Энерго — Липецкая генерация», «РВК-Липецк» и «Эдельвейс-Л». Именно эти компании провели больше всего консультаций и назначили максимальное количество встреч. Посетителям предлагали стабильные позиции в транспорте, энергетике, сфере ЖКХ, складской логистике и других отраслях с доходом от 50 000 до 100 000 рублей.

Встреча стала уже седьмой по счету, проведённой в регионе с начала года. Всего с января площадки Кадровых центров посетили более 1250 человек, и значительная часть из них уже решила вопросы с трудоустройством. По оценке организаторов, примерно 30% участников трудоустраиваются прямо на мероприятии. Если учесть отложенное трудоустройство, когда кандидат проходит дополнительные встречи с работодателями в течение месяца после события, то в итоге работу находят 50-55% посетителей ярмарки.

Узнать график будущих встреч с работодателями можно в любом территориальном отделе или по горячей линии: +7(4742)37-02-37.

«Наша задача как региональной власти — убирать любые барьеры между соискателем и работодателем. Призываю всех работодателей активнее выходить на такие площадки: кадры в регионе есть, они мотивированы и готовы приносить пользу нашей экономике», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.