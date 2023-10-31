Профилактику преступлений среди несовершеннолетних и реабилитацию отбывших наказание в исправительных учреждениях обсудили на выездном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Заседание возглавил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Мероприятие началось с награждения представителей молодёжных организаций, наиболее отличившихся в сфере военно-патриотического воспитания. Благодарственные письма Правительства Липецкой области из рук губернатора региона получили Никита Анисимов, ученик средней школы №1 города Грязи, Сергей Суханов, ученик средней школы с. Казинка, Светлана Чурсина ученица средней школы №4 г. Липецка.

Начальник управления образования Липецкой области Инесса Шуйкова рассказала, что педагоги региона работают в контакте с психологами и представителями комиссии по делам несовершеннолетних, общественниками, чтобы выявить детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Основное внимание уделяется подросткам, склонным к девиантному поведению, тем, кто растет в неблагополучных или неполных семьях. В каждой школе региона действует служба примирения, ведется работа по повышению правовой культуры как детей, так и родителей. Для каждого ребенка, оказавшегося в сложной ситуации, составляется индивидуальная дорожная карта, а к работе с ним и его родственниками подключаются педагоги и психологи. До конца 2023 года откроется проект «Беседка», где каждый ребенок, столкнувшийся с трудностями в общении или семье, может круглосуточно получить помощь специалистов, а при необходимости — остаться на ночь. Как добавила Инесса Шуйкова, количество правонарушений с участием подростков в Липецкой области снизилось с 1064 в 2020 году до 867 в 2023.

Заместитель начальника УФСИН по Липецкой области Дмитрий Деверилин рассказал, как ведется работа с осужденными, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях на территории Липецкой области. Главная задача здесь — помочь людям, которые утратили социальные связи, найти работу, а некоторым — и жилье. УФСИН здесь тесно взаимодействует с управлением социальной политики. Специалисты службы занятости регулярно выезжают в исправительные учреждения, беседуют с осужденными, рассказывают им об актуальных вакансиях региона. В доступных местах установлены терминалы с вакансиями портала «Работа России». Кроме того, обсудили возможность создания центра пробации в регионе — это центр, который поможет освободившимся жителям Липецкой области социализироваться по индивидуальной программе.

«Работа по профилактике правонарушений и по ресоциализации людей, отбывших наказание, крайне важна. Она помогает снизить уровень преступности, повысить уровень жизни и безопасности в регионе. Особенно большая ответственность возлагается и на новый институт в наших школах — советников по воспитательной работе. А также на взаимодействие органов власти», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.