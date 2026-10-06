Работу учреждений культуры модернизируют в Липецкой области

Состоялась защита проектов по улучшению процессов в 20 учреждениях культуры Липецкой области. Команды представили результаты системной работы, направленной на повышение качества услуг для жителей.

Мероприятие посетили заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова, и.о. министра культуры региона Яна Тонких, руководители АНО «РЦК» Александр Вартанян и Анна Киц. Эксперты высоко оценили представленные инициативы.

Подготовка к защите шла в течение 2026 года. Сотрудники прошли обучение, изучили опыт внедрения бережливых технологий на действующих площадках и при поддержке кураторов от РЦК и министерства совершенствовали внутренние процессы. Каждая из 20 организаций проработала одно ключевое направление.

Результаты проектов уже улучшают жизнь граждан. Студенты Елецкого колледжа искусств могут быстрее бронировать аудитории для занятий. В театре кукол внедрены новые формы работы. Читатели научной библиотеки получают новые книги оперативнее благодаря применению искусственного интеллекта. Запись на экскурсии в Музей-усадьбу П.П. Семёнова-Тян-Шанского стала проще и удобнее.

Работа продолжается. На 2027 год каждая организация определила уже по два процесса для оптимизации. Это позволит сократить время на рутинные операции и направить ресурсы на творчество. Как отметили участники, организованность и системный подход сотрудников напрямую влияют на то, чтобы жители получали спектакли, выставки и концерты на высоком уровне.