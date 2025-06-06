Работы хватит до зимы

У добринских дорожников наступила горячая пора

В Добринском районе стартовал основной дорожный сезон. Если ранее дорожники занимались уборкой основных магистралей района после зимы, заделывали аварийные ямы, то теперь, когда заработали асфальтные заводы, они приступили к полноценному дорожному ремонту.

Благодаря устойчивой сухой погоде уже удалось отремонтировать одни из самых сложных участков дорожной сети муниципалитета. По словам руководителя Добринского участка ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Сергея Гаршина, работники их организации ведут ремонт дорожного покрытия так называемыми картами — участками разной длины, которые находятся в наиболее аварийном состоянии. Ямочный ремонт на них уже не дает нужного эффекта. Самым первым «карточный» ремонт был проведен на автодороге Добринка-Верхняя Матренка (от перекрестка у элеватора в сторону деревни Александровка 2-я). Именно на этой дороге с середины апреля можно было увидеть дорожную технику и рабочих в ярких жилетах. С 15 апреля здесь закипели подготовительные работы: зачистили обочину, провели механическую очистку дорожного полотна от пыли и грязи. На всю длину карты нанесли битумную эмульсию. Вся технология строго соблюдалась — от этого зависит качество ремонта.

— Протяженность этого участка, — продолжает разговор Сергей Валентинович, — составляет порядка 2800 метров.

Асфальтоукладчик зашел сюда с 16 апреля. Горячая асфальтобетонная смесь доставляется к месту работ с завода из соседней Усмани. Толщина слоя асфальта после его укатки составляет 4 сантиметра. На этот отрезок дороги было израсходовано 1600 тонн горячего асфальта.

Завершив ремонт участка этой автодороги, добринские дорожники, не теряя времени, перешли на другой, не менее проблемный участок автодороги Добринка-Воскресеновка (от железнодорожного переезда на СОМе в сторону деревни Воскресеновки). Жалобы на плохое состояние данного дорожного полотна не раз поступали в поселковую и районную администрации. И на этом направлении была уложена «карта» длиной 1700 метров.

Дорожные работы только набирают обороты. Уже больше месяца ведется подготовка к ремонту почти тринадцати километров автодороги с. Хворостянка-Дурово-Средняя Матренка. Помимо зачистки обочины, здесь убрали мешающие асфальтоукладчику и другой дорожной технике деревья.

Совсем скоро здесь начнут укладку нового асфальта, которого очень ждут и жители Дурово, и среднематренцы.

«Качественные дороги – показатель социально-экономической стабильности и уровня развития территории в целом. Последние несколько лет в регионе большие средства направляются на ремонт и строительство трасс. Результаты заметны, и мы обязательно продолжим инвестировать в эту сферу и в дальнейшем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.